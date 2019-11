'Pokémon Go' tendrá multijugador con realidad aumentada: Buddy Adventure

'Pokémon Go!', la gran sorpresa de Niantic Labs para móviles con un ingenioso uso de la realidad aumentada que permitía cazar monstruos de bolsillo, está lejos de ser flor de un día. La compañía ha anunciado, como cuenta The Verge, que está experimentado con un multijugador llamado Buddy Adventure que podría implementarse en el juego en los próximos meses tanto en iOS como en Android. El sistema permitiría que dos dispositivos separados crearan objetos interactivos en realidad virtual, es decir, que dos jugadores podrían estar viendo los mismos objetos "inexistentes" a través de dos pantallas separadas.

El sistema 'Buddy' ya existe en el juego, pero con una orientación más limitada: permite escoger un Pokémon para que nos acompañe en los paseos, dejándose alimentar y acariciar Los otros jugadores podían ver en sus pantallas que tenías un Pokémon con el sistema a través de un sistema de iconos. 'Buddy Adventure' será en parte una ampliación de este modo, solo que ahora ese Pokémon será visible de forma más realista. Pero lo interesante es que dos jugadores y sus respectivos buddies pueden existir simultáneamente en pantalla, permitiendo incluso ser fotografiados a través del Modo Foto que ya era aplicable en otros momentos del juego.

Diana Hu, directora de AR de Niantic, ha declarado que "Pokémon Go Buddy Adventure no solo te permitirá interactuar con tu propio Pokémon a través de la cámara de realidad aumentada, sino que también permitirá a los jugadores ver cómo sus amigos del mundo real interactúan con sus Pokémon en tiempo real". Hu afirma que esta mejora es multiplataforma, así que no habrá incompatibilidades entre iOS y Android.

Más allá del sistema Buddy

Aprovechando el anuncio de esta novedad en el juego, Niantic ha hablado también de una mejora de su tecnología de realidad virtual, lo que dará un realismo muy superior a los Pokémon y su interacción con el mundo real. Ahora, los monstruos de bolsillo podrán corretear por delante y detrás de los muros y entre las piernas de la gente. Niantic afirma, después de su presentación de hace un año, que lo hará accesible a trave de su Real World Platform, el conjunto de herramientas que Niantic pone a disposición de otras compañías de desarrollo de apps y juegos.

Finalmente, Niantic incluirá en 'Pokémon Go' la posibilidad de usar la herramienta Wayfarer, que ya puso en marcha en el videojuego 'Ingress'. Aplicado a 'Pokémon Go', dejará que los jugadores propongan y puntúen lugares específicos del mundo real (de museos a parques públicos) y que funcionen como Poképaradas y Gimnasios. Usando los datos procedentes de 'Ingress', Niantic ha incluido nueve millones de localizaciones en el videojuego en testeo, pero estarán disponibles para todo el mundo antes de fin de año. Niantic también espera que esta novedad abra la puerta a múltiples formas de esponsorización y publicidad en 'Pokémon Go'.