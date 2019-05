Los nueve juegos más esperados para Nintendo Switch que veremos este 2019

La Nintendo Switch tiene apenas dos años en el mercado, y en este corto tiempo ha conseguido importantes hitos tanto para la compañía como dentro de la industria. Por ejemplo, hoy se anunció que la Switch ya supera en ventas totales a la PlayStation 4 en Japón y recientemente superó a la Nintendo 64 en ventas globales.

Estamos por entrar en la segunda mitad de 2019, y a espera de tener nuevos anuncios durante el E3 2019, la compañía ya prepara el lanzamiento de importantes títulos que buscan seguir consolidando lo conseguido por Nintendo en estos dos años de vida de la Switch.

Por ello, hoy daremos un repaso por los juegos más esperados, y confirmados hasta el momento, que llegarán a la Switch durante lo que nos queda de 2019.

'Super Mario Maker 2'

Hoy se llevó a cabo un Nintendo Direct centrado en 'Super Mario Maker 2', y para sorpresa de todos el juego incluirá un montón de nuevas opciones, objetos, modos de juego y variedad para aprovechar todo lo que nos tiene disponible el universo de Mario.

No se tratará únicamente de una herramienta de construcción, sino de un nuevo juego de Mario donde no sólo podremos crear nuestros niveles, ya que también tendremos 100 niveles creados por Nintendo, opción de batallas y competiciones, modo multijugador, personajes y opciones nunca antes vistas en ningún Mario y además, se añaden objetos de 'Super Mario 3D World', por lo que tendremos muchísimas opciones más con respecto a entregas anteriores.

Saldrá a la venta este 28 de junio de 2019.

'The Legend of Zelda: Link's Awakening'

Tras el éxito de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', que fue el juego estrella durante el lanzamiento de la Switch en 2017, este 2019 tendremos un nuevo Zelda, y la buena noticia es que se tratará de un remake de una de las versiones más queridas y emblemáticas de la saga: 'The Legend of Zelda: Link's Awakening'.

Sí, el clásico de Game Boy de 1993 llega con nuevos gráficos, música y la misma aventura que sólo algunos tuvieron oportunidad de conocer.

Saldrá a la venta durante la segunda mitad de 2019.

'Animal Crossing'

Durante casi 20 años 'Animal Crossing' ha sido una de las franquicias queridas por los fans de Nintendo, y por fin este 2019 hará su debut en la Switch. Hasta el momento no hay detalles de lo que veremos en el juego, pero se espera que durante en el E3 2019 tengamos más información.

Saldrá a la venta durante la segunda mitad de 2019.

'Luigi's Mansion 3'

La primera aventura de Luigi como cazafantasmas apareció en 2001 para la GameCube. Tras la secuela 'Luigi's Mansion: Dark Moon' para Nintendo 3DS de 2013 ahora nos llega la que será la tercera entrega con gráficos renovados y una nueva aventura exclusiva para la Switch.

Saldrá a la venta durante la segunda mitad de 2019.

'Pokémon Escudo y Pokémon Espada'

El que apunta a ser el rompeventas de la Switch este año será 'Pokémon Escudo y Pokémon Espada', el cual es el primer juego de Pokémon de la serie principal y no un derivado. Lo más importante de esta nueva entrega es que conoceremos a los Pokémon de 8a generación, nuevas criaturas creadas desde cero.

En 'Pokémon Escudo y Pokémon Espada' nos trasladaremos a la región de Galar, donde iniciaremos la aventura con tres Pokémon: Grookey (tipo planta), Scorbunny (tipo fuego) y Sobble (tipo agua).

Saldrá a la venta durante la segunda mitad de 2019.

'Fire Emblem: Three Houses'

Otro de los títulos sumamente esperados para la Switch es 'Fire Emblem: Three Houses', el primer RPG para la consola de Nintendo basado en la exitosa franquicia. Como ya vimos en el tráiler, se esperan una importante evolución gráfica, la cual se aprovecha principalmente en las secuencias de batalla.

Saldrá a la venta el 26 de julio de 2019.

'Bloodstained: Ritual of the Night'

A diferencia del resto de juegos de esta lista, 'Bloodstained: Ritual of the Night' no será exclusivo para Switch, pero sí uno de los más espectaculares dentro del apartado visual. Con un parecido tremendo con Castlevania, aquí estaremos ante un RPG de acción horizontal que nos pone en la piel de Miriam, una huérfana marcada por la maldición de un alquimista que lentamente cristaliza su cuerpo.

Saldrá a la venta durante la segunda mitad de 2019.

'Astral Chain'

PlatinumGames ya está listo para lanzar una nueva franquicia para la Switch: 'Astral Chain', una desenfrenada aventura futurista con estética anime que promete acción desde el minuto cero.

Saldrá a la venta el 30 de agosto de 2019.

'Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order'

Tras 10 largos años de su última entrega, 'Marvel Ultimate Alliance' está de vuelta y en exclusiva para la Switch. En esta aventura en formato 'dungeon-crawling' veremos a los X-Men, Avengers, Guardianes de la Galaxia y otros superheroes de Marvel enfrentar a Thanos con el objetivo de evitar que destruya al universo.

Saldrá a la venta durante el verano de 2019.

