La espectacularidad visual de 'The Witcher 4' deja en ridículo todo lo visto hasta ahora. Y es el principal pecado de la industria

La demo técnica de 'The Witcher 4' ha dejado boquiabierta a la comunidad de jugadores y se ha convertido en la demo estrella del State of Unreal 2025, donde Epic Games ha presentado las últimas novedades referentes a su motor gráfico estrella. Un derroche de gráficos apabullantes que, a la vez, resume uno de los grandes problemas de la industria: el estar tratando siempre con futuribles.

Qué se ha visto. Ante todo, conviene recalcar que lo visto es una demo técnica in-engine, no un vídeo in-game. Es decir, es el Unreal Engine 5 corriendo en tiempo real, nada de una escena CGI, pero no es un fragmento capturado del juego. En este caso corría en una Playstation 5, pero CD Projekt ha querido dejar claro que aún no tiene claro en qué formato aparecerá la nueva entrega de 'The Witcher'. Simplemente es una exhibición de todo lo que puede ofrecer el juego en términos de animaciones de personajes, fauna, mapeado, reacciones. Una maravilla que como sabíamos ya, protagonizará una vieja conocida de la saga: Ciri.

Mea culpa. Esta presentación también sirve para que CD Projekt RED tranquilice a los jugadores: el fiasco de 'Cyberpunk 2077' en consolas, dicen (que, sin titubeos, califican de "desastre"), no se va a repetir. Por eso no tienen fecha aún para este 'The Witcher 4': estará en desarrollo el tiempo que sea preciso para convertirse en un "nuevo referente" de los juegos de este tipo. En tiempos de 'GTA VI' no es mal propósito, pero lo cierto es que lo visto parece estar a la altura de las circunstancias: la magnitud de los escenarios, la naturalidad de los movimientos, el realismo de los gestos, la aparente diversidad de reacciones posibles de los personajes... es sencillamente apabullante.

Tres bestias. Actualmente, tenemos tres bestias gráficas salidas del mainstream con mayor músculo técnico y monetario de la industria: este 'The Witcher 4', que como todo lo de CD Project RED, se encuentra a la vanguardia visual del medio; 'Gears of War E-Day', del que posiblemente veremos gameplay pronto, y que en exhibiciones como esta cinemática hecha con el motor del juego podemos esperar un regreso por todo lo alto de la saga; y, cómo no, 'GTA VI', que aún no ha mostrado gameplay, pero que ha enseñado cinemáticas increíblemente realistas hechas con el motor del juego.

Solo los mayores. Es decir, juegos de tres gigantes de la industria (CD Projekt, Microsoft y Rockstar), cuyo lanzamiento podemos fijar, en el mejor de los casos, a medio plazo: quizás no lleguemos a tenerlos en nuestras manos hasta entrado 2026. Y eso es un problema: los juegos que empujan técnicamente a la industria, por una parte vienen de los mastodontes del sector. Empresas habituadas a funcionar a golpe de franquicia (como son estos ttes títulos) y a asegurar el tiro con juegos revolucionarios en lo visual... y solo en eso.

El maldito hype. Y volvemos al problema de siempre: los juegos son carísimos de producir (con sus 100 millones de presupuesto estimado, de hecho, 'GTA VI' va a ser el más caro de la historia, con 2.000 millones), así que las productoras no arriesgan, y desde el lado de los jugadores nos quejamos de que así no vamos a ninguna parte, y es la pescadilla que se muerde la cola. Quienes tienen la cintura para mover en direcciones inéditas a la industria no se lo pueden permitir, aunque dispongan de monstruos tecnologicos como el Unreal Engine 5. Y así nos va, mirando a un futuro lejano. Tan lejano, que CD Projekt RED ni siquiera puede revelar para qué plataformas va a salir 'The Witcher 4'.

Los videojuegos siempre se han sostenido sobre promesas, y atesoramos suficientes malas experiencias sobre el particular (sí, CD Projekt RED, ya te hemos perdonado, pero los bugs de 'Cyberpunk 2077' no se olvidan así como así) como para desconfiar del "llegará cuando esté". 'The Witcher 4' luce de infarto, pero paradójicamente, estamos cansados de tener que esperar sentados.

