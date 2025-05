Epic intentó recuperar ‘Fortnite’ en iOS en EEUU y todo se torció: ahora no está disponible en iPhone en ningún país

Si pensabas jugar a ‘Fortnite’ este fin de semana desde tu iPhone, te vas a encontrar con una sorpresa. A día de hoy, el popular battle royale de Epic Games no está disponible en ninguna de las tiendas de aplicaciones para iOS disponibles en la Unión Europea. La retirada se produce justo después de que Epic intentara relanzar el juego en la App Store estadounidense.

La propia Epic ha explicado en su cuenta oficial en X que “Apple ha bloqueado nuestra presentación de Fortnite, por lo que no hemos podido publicarlo en la App Store de EE. UU. ni en la Epic Games Store para iOS en la Unión Europea. Lamentamos anunciar que Fortnite no estará disponible para iOS en ninguna parte del mundo hasta que Apple lo desbloquee”.

Captura de pantalla de "Fortnite" en Epic Store en iOS

Detrás de escena. El problema ha surgido tras una cadena de decisiones. El 9 de mayo, según comunicó públicamente Epic, se presentó una nueva versión de ‘Fortnite’ para revisión por parte de Apple, paso esencial para volver a la App Store. Días después, el CEO Tim Sweeney afirmó que habían retirado esa primera presentación y enviado una nueva versión el 14 de mayo, que incluía una actualización global con el objetivo de lanzarla simultáneamente en todas las plataformas.

Apple responde: no hay bloqueo, sino condiciones. Un portavoz de Apple declaró a Bloomberg que la compañía no ha bloqueado el juego como tal, sino que pidió a Epic Sweden (la división europea de Epic) que volviera a enviar la app sin incluir la tienda de EEUU “para no afectar a Fortnite en otras zonas geográficas”. Apple sostiene que no ha retirado ninguna versión ya publicada de ‘Fortnite’ en las tiendas alternativas europeas.

Epic no acusa a Apple de retirar ‘Fortnite’, sino de impedir el envío de su actualización global. Desde Cupertino aseguran que la negativa se debe a que esa versión también incluía la tienda de EEUU, y que debía presentarse por separado. El resultado ha sido que el juego tampoco puede descargarse en Europa, a pesar de que allí llevaba meses disponible gracias a la legislación europea y a la distribución por tiendas independientes.

Un conflicto que no termina. Este episodio es solo el último en una larga batalla legal entre ambas compañías. El enfrentamiento comenzó en 2020, cuando Epic integró su propio sistema de pagos dentro de ‘Fortnite’, desafiando las reglas de la App Store y dando lugar a su expulsión. Desde entonces, el conflicto ha pasado por varias fases judiciales, con resoluciones parciales en distintos frentes.

A finales de abril, la jueza Yvonne Gonzalez Rogers dictó una sentencia que desmonta parte del modelo de negocio de Apple: ordenó eliminar las comisiones sobre pagos externos, entre otras medidas. El fallo, muy crítico con la estrategia seguida por la compañía en los últimos años, ha sido clave para que Epic Games reactivara su intento de devolver ‘Fortnite’ a la App Store estadounidense tras casi cinco años de ausencia.

¿Y ahora qué? Por el momento, no está claro si Epic decidirá enviar una nueva versión exclusiva para Europa, lo que permitiría restablecer ‘Fortnite’ en los iPhone del bloque comunitario, ni si Apple aceptará finalmente su regreso en EEUU. Todo dependerá de si se cumple lo que Apple considera un requisito técnico o si estamos ante un nuevo pulso estratégico de Epic para presionar a Apple públicamente. Lo que sí está confirmado es que, según la propia Epic, ‘Fortnite’ no puede jugarse actualmente en iOS en ningún país.

