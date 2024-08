Cómo descargar Fortnite en tu iPhone gratis y paso a paso como la Epic Games Store en iOS

Vamos a explicarte cómo descargar Fortnite en tu iPhone paso a paso, ahora que Epic Games ya permite hacerlo en iOS en Europa. La causa es la DMA europea, que obliga a Apple a permitir instalar tiendas de aplicaciones secundarias, mediante la cuál luego podrás bajar el juego.

Lamentablemente el proceso no es tan fácil como bajar un juego de la App Store, y requiere varios pasos para instalar la tienda de apps de Epic Games primero. Por eso, vamos a decirte paso a paso todo lo que tienes que hacer.

Instalar Fortnite en iPhone

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la página de descarga de Fortnite, entrando en la web de fortnite.com/download. Una vez estés dentro, pulsa en el botón Instalar que tienes arriba a la derecha.

Esto te va a llevar a una página donde te dice que para descargar Fortnite en el iPhone necesitas instalar la Epic Games Store. En ella, pulsa en el botón de Epic Games Store que aparece en azul para proceder.

Esto te va a llevar a la pantalla de descarga. Sin embargo, primero te va a aparecer un mensaje en el que te dice que tus ajustes no te permiten instalar las apps desde la web. Aquí, pulsa en el botón OK, y no te preocupes porque el mensaje forma parte del proceso.

Una vez te ha salido el mensaje, entra en los ajustes de tu iPhone. En ellos, verás que hay una opción nueva arriba del todo. Aquí, pulsa en el botón Autorizar apps de "Epic Games Inc.", que es el que te habrá aparecido tras el paso anterior.

Esto te llevará a una pantalla de aviso donde se te dice que estás intentando instalar la tienda de aplicaciones desde una web, y que iOS necesita el permiso para hacerlo. En esta pantalla, pulsa en el botón Autorizar que te aparecerá abajo.

Ahora, vuelve al navegador y al apartado de instalación de la web de Fortnite en Epic Games Store, en la misma página donde te salió la ventana donde pulsaste OK. Cuando lo hagas, ahora ya no saldrá la ventana, y tienes que pulsar en el botón Instalar que te aparecerá abajo del todo.

Esto te va a llevar a una pantalla donde se te dice que la web de Epic Games quiere instalar una tienda de aplicaciones. En esta pantalla, pulsa en el botón de Instalar tienda de apps que te aparece abajo del todo.

Y ya está, ahora solo tienes que entrar en la Epic Games Store y bajar Fortnite de esta tienda de aplicaciones. Entra en la app de la tienda que acabas de instalar, dentro pulsa en Fortnite, y entonces pulsa en el botón de Instalar.

En Xataka Basics | A los 15 años ganó 400.000 euros en torneos de Fortnite y su madre lo sacó de la escuela. Así le ha ido desde entonces