Después de probar 'Zelda: Tears of the Kingdom', este extraordinario anuncio adquiere un nuevo sentido

Seguramente, viste este anuncio de 'The Legend of the Zelda: Tears of the Kingdom' de origen australiano que se movió por internet a principios de esta semana. Fue uno de los últimos aperitivos antes del lanzamiento del juego. Ahora, la nueva y aclamada entrega de 'Zelda' está en las tiendas y puedes comprobarlo por ti mismo: en la superficie, tal y como vimos todos cuando el juego circuló por internet, clavaba bastante algunos aspectos de la nueva aventura de Link. Pero es que, una vez jugado está claro que también lo hace en su esencia más profunda.

El anuncio muestra a un hombre en torno a los cuarenta años, claramente cansado de su día a día, quizás también de su vida. Algo cambia cuando empieza a jugar al 'The Legend of the Zelda: Tears of the Kingdom'. Sin palabras, su rostro lo expresa todo. Qué placer lanzarse al vacío desde una isla flotante, qué satisfacción resolver un puzle sencillo, atravesar un río con una balsa que has construido tú mismo. No es un gamer experimentado, tiene que mirar el mando para asegurarse de que pulsa los botones correctos. Y al final, el día a día cambia. Para mejor.

El anuncio fue recibido con elogios porque ya habíamos jugado a 'Breath of the Wild' y ya conocíamos esa sensación, la de que este nuevo Zelda, como el anterior, era un juego sin prisas, capaz de funcionar al ritmo que necesitara el jugador. Si quiere subir a una montaña, a subirla. Si se encuentra más aguerrido y le apetece enfrentarse a una concentración de enemigos, adelante. Esa falta de exigencias, pero a la vez la capacidad de brindar múltiples recompensas al jugador es bien conocida por los devotos del primer juego. Y este spot es la promesa de que esa agradable sensación iba a repetirse.

En las tres semanas que he podido disfrutar del juego antes de que saliera a la venta para preparar nuestra crítica, muchas veces me he sentido así. Deseando terminar la jornada de trabajo para llegar a casa, acomodarme y disfrutar de una relajante partida en la que yo me impusiera mis propias metas y necesidades. A veces sin menearme de un punto durante horas, hasta que no consiguiera encontrar la forma de llegar a la cima de una isla flotante. Otras, deambulando y topándome con misiones secundarias que sumarían, literalmente, decenas de horas extra al desafío.

Aún hay más

Sin embargo, y aunque todos los jugadores y jugadoras de largo recorrido que habíamos probado el 'Breath of the Wild' entendimos bien qué quería transmitir el anuncio, se queda corto. Hay ciertas sensaciones asociadas a 'Tears of the Kingdom' que solo se detectan una vez probado el juego, y que brindan nuevas lecturas a este magnífico spot más allá del (importante) mensaje de "si eres cuarentón y gamer, prepárate el cuerpo". Y son, precisamente, las que distinguen a 'Tears of the Kingdom' por encima de 'Breath...'

En el spot vemos a su protagonista intentando fabricar una balsa para atravesar un río con un tronco, pero la balsa vuelca. Es uno de los primerísimos puzles del juego, y por tanto, uno de los más sencillos. ¿Qué hacer entonces? Fácil: unir dos troncos con la ayuda de la Ultramano e insertar la vela, así esta no volcará. Nadie le explica esto a Link, pero no hace falta, porque tiene todo el sentido. Es, sencillamente, lo que habría pasado en el mundo real.

Por eso 'Tears of the Kingdom' es virtualmente inagotable: la experimentación no se acaba porque todas las construcciones, todo lo que se quiere hacer con ellas se entiende a la primera. Es, sencillamente, como en la vida real, después de analizar una serie de sencillos simbolismos (como que talando un arbol se consigue un tronco, algo que no es exactamente igual que en la vida real, pero sí lo suficiente).

Podemos agradecer a Nintendo que haya dedicado todos sus esfuerzos, antes que a las chorradas de brilli-brilli de las que pueden presumir otras consolas con más músculo técnico, a crear un mundo tan comprensible, realista y coherente que lo sabemos jugar... antes de empezar a jugar. Y eso es lo que transmite el anuncio: cuando este hombre mira por la ventana, ve el mundo real... y en las manos tiene un reflejo manipulable, emocionante y perfecto.

Vamos a estar meses hablando de 'Tears of the Kingdom', de su inaudita profundidad y de los secretos que vamos a ir descubriendo poco a poco de su propuesta. Pero hay una cosa que ya sabemos y la anticipaba el spot: la franca y reconfortante sonrisa que se nos va a quedar como jugadores por poder llevar a cuestas un mundo vivo y lleno de emociones para refugiarse de las hostilidades del otro. Que no es poco.

Cabecera: Nintendo

