Nintendo da la mejor noticia sobre 'Zelda: Tears of The Kingdom' a quienes la Switch se les queda pequeña

Aunque 'The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom' es una fuerte apuesta de Nintendo por incrementar el tamaño del mundo y la ambición en las mecánicas del juego precedente de la franquicia, el mayúsculo 'Breath of the Wild', Nintendo ha conseguido embutir su tamaño en aún menos espacio que su precedente. Si aquel juego de 2017 ocupaba 18'2 GB de almacenamiento de la Switch, este se ajusta a solo 16 GB.

Es, sin duda, una buena noticia para los jugadores que se encuentran en apuros para llevar a cuestas su biblioteca de juegos. Porque hay títulos de Switch que pueden llegar a casi cuadruplicar esas cifras. Por ejemplo, 'NBA 2k23'' ocupa nada menos que 56 GB de espacio. Y no es el único que juega al exceso: 'The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition' alcanza los 32 GB, 'LA Noire' llega a 28 GB, 'Resident Evil Revelations 2' 24 GB y 'Doom Eternal', 21 GB. Son los títulos de la eShop que más espacio ocupan en la consola.

'The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom' llegará a Switch el próximo 12 de mayo, y supondrá la esperada continuación de uno de los juegos esenciales de la híbrida de Nintendo. Nosotros ya lo hemos jugado brevemente y hemos contado nuestras impresiones, muy favorablemente satisfechos con la mejora en el rendimiento y por la evolución de las mecánicas que generan nuevos puzles y formas de explorar.

Acompañada desde hace unas semanas por una nueva edición de la Switch OLED decorada con motivos del nuevo videojuego, este juego puede ser (o no) un canto del cisne para la consola, ya que de momento la compañía japonesa se resiste a desvelar el futuro de la misma. Lleguen nuevos juegos de ambición y logros comparables a los de 'Tears' o no, lo que está claro es que este juego será uno de los imprescindibles para los dueños de una Switch. Y si además el espacio disponible no sufre, miel sobre hojuelas.

Cabecera: Nintendo

En Xataka | "¿El 'Tears of the Kingdom' cuando se va a poder emular?": Illojuan, Zelda y la polémica de los emuladores