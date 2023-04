"¿El 'Tears of the Kingdom' cuando se va a poder emular?": Illojuan, Zelda y la polémica de los emuladores

¿Qué ocurre cuando uno de los principales streamers en lengua española inicia una partida en Twitch de uno de los juegos más vendidos de los últimos años? Que todo se observa con lupa. Así ha sido cuando Illojuan (1,5 millones de seguidores en Twitter y más de 2 millones en Twitch) ha comenzado una partida de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' (23 millones de copias vendidas) en Twitch. Una partida que ya ha desatado la polémica acerca de un viejo tema del que se lleva hablando en redes desde hace años: la copia privada.

Qué hizo Illojuan exactamente. El streamer anunció una partida de 'Breath of the Wild', el juego de 2017 para Nintendo Switch y Wii U, en sus redes sociales. Sin ningún problema reconoció allí mismo que la versión a la que jugaría sería superior técnicamente a la que, por defecto, se podía jugar en Switch: '2K, 60FPS y mejoras gráficas'.

Estaba claro, desde el mismo anuncio, que Illojuan no jugaría a 'Breath of the Wild' en su Switch, sino en un PC mediante emulador, lo que le permite correr juegos modificados, y con mayor resolución y rendimiento de los originales. No solo eso, sino que, bromeando con el fondo de la polémica, Illojuan usó un mod que le permitía jugar con CJ de 'GTA' y emplear a Buzz Lightyear como planeador.

Algunos usuarios de redes sociales le acusaron de fomentar la piratería con su directo aunque Illojuan siempre afirmó que tenía el juego original, con lo que la diferencia entre copia privada y copia ilegal, una vez más, quedaba difuminada. En cualquier caso, 'Nintendo' e 'Illojuan' fueron tendencia durante el fin de semana por la polémica.

Más leña al fuego. A la polémica se añade un posicionamiento muy claro por parte del streamer con el tema, que no ha tenido nunca ningún problema en hablar claramente de piratería en términos poco amistosos con las posturas oficiales. Por ejemplo, en este mismo directo, Illojuan afirmó "¿El 'Tears of the Kingdom' cuando se va a poder emular?". Y añadió: "No puede salir en la Switch ese juego. En esa Switch no, que saquen otra".

Con ello, el streamer dejaba claro que consideraba insuficiente la potencia de la híbrida de Nintendo. Illojuan se suma así a la opinión de otros streamers, como Alexelcapo, que ha afirmado abiertamente que va a jugar a 'Tears of the Kingdom' en una versión emulada para PC, ya que no soporta el framerate de Nintendo Switch con juegos tan exigentes.

Posiciones contrarias. Las posiciones de los tuiteros que han entrado en la polémica se han dividido, primordialmente, no entre quienes defienden la piratería y quienes la critican, sino entre quienes afirman que Switch no tiene potencia suficiente para tirar adecuadamente de un juego de esta envergadura y quienes defienden lo contrario. Dos bandos irreconciliables al estar ambas posturas sujetas a percepciones subjetivas.

En cualquier caso, Illojuan tiene complicado jugar a 'Tears of the Kingdom' tanto en su versión en Switch como en un emulador para PC, porque tiene una boda el día de lanzamiento. Los matrimonios, nuevo armamento pesado para acabar con las copias privadas.

Potencia insuficiente. Nintendo, desde que se anunció 'Breath of the Wild', dejó claro que no pretencía alcanzar las cimas gráficas de otras consolas. En un polémico anuncio afirmó abiertamente que el juego se movería por debajo de la capacidad de la consola: 900p de resolución bajo 30 fps cuando la híbrida es capaz de llegar a 1080p con un frame rate de 60 fps. Unos problemas que se solventaron, en buena parte, gracias a un parche que llegó apenas un mes después del lanzamiento del juego.

Aún así, es obvio que en el juego han permanecido algunos problemas. En especial en espacios abiertos, en combates con varios enemigos simultáneos y con abundancia de vegetación, el frame rate caía incluso después del parche. Eso no impidió que 'Breath of the Wild' ganara abundantes elogios por su ambición y lo inmersivo de un mundo en el que, eso sí, había problemas con la cámara.

Emuladores no. La llegada de Steam Deck hace unas semanas al panorama de las portátiles y la extraordinaria potencia de la que hacía gala volvió a poner sobre la mesa el tema de la emulación, ya que su condición de portátil sacudió el panorama de los streamers. Por ejemplo, hace ahora un año hubo una serie de denuncias de vídeos que acabaron con centenares de horas de contenido emulado.

Los vídeos emulando a través de Yuzu (Switch) y Dolphin (GameCube & Wii) han sido sucesivamente denunciados y eliminados desde hace unos meses. Aún así, la escena de emulación sigue viva y peleona en PC, como demuestra esta última polémica de Illojuan, que tendrá ahora que afrontar la prohibición de Twitch de emitir contenido generado con emuladores de consolas en el mercado.

