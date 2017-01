'Zelda', la estrella del lanzamiento de la Nintendo Switch, tendrá una resolución de 900p a 30fps

Mucho se ha comentado acerca de la potencia que tendrá la nueva consola de Nintendo, la Nintendo Switch, pero mientras la compañía no haga oficiales los aspectos técnicos tendremos de apoyarnos en ejemplos como el que hoy ha salido a la luz con el nuevo Zelda.

'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' es uno de los títulos más esperados desde el año pasado, el cual fue anunciado en un inicio para la Wii U, pero debido a los retrasos se decidió que también fuera el título de lanzamiento de la nueva consola, el cual se perfila a ser el más importante del catálogo. Sin embargo, hoy Nintendo ha explicado las diferencias entre las versiones de Zelda para Switch y Wii U, donde nos enteremos que en la nueva consola tendrá una resolución por debajo de las capacidad de la consola.

Nintendo no está en la guerra de la potencia gráfica

Durante el evento de lanzamiento, Nintendo confirmó que la Switch sería capaz de otorgar una resolución máxima de 1080p con un Frame rate de 60 fps cuando se conecta al televisor. Pero hoy gracias a unas declaraciones otorgadas a IGN, nos enteremos que Zelda no aprovechará esta resolución, quedándose en los 900p de resolución bajo 30 fps. En el caso de la versión de Wii U el juego tendrás el mismo frame rate pero la resolución bajará hasta los 720p.

Esto por supuesto a levantado todo tipo de reacciones, ya que al tratarse del juego más importante en el catálogo de la nueva consola, y que la acompañará en su lanzamiento, lo menos que se esperaba es que explotara toda la potencia gráfica disponible. Esto nos confirma que la potencia de la Switch no es suficiente para mostrar un gran mundo abierto a su máxima resolución.

Sabemos bien que Nintendo nunca se ha caracterizado por entrar en la guerra de especificaciones, sin embargo, la compañía siempre ha sabido como arreglárselas para que sus juegos luzcan estupendos. Sólo basta echar un ojo a las primeras impresiones de quienes han tenido oportunidad de jugar con este nuevo Zelda. Nos queda claro que Nintendo no va por la potencia, sino por la experiencia, pero sin duda nos hubiera gustado que un juego de este calibre fuera la referencia a lo que podremos ver en futuro dentro de la Switch.

