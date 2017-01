Zelda acompañará a Switch en su lanzamiento, Mario llegará a final de año: estos son todos los juegos anunciados por Nintendo

Si queréis conocer en detalle todo lo que se sabe sobre la nueva Nintendo Switch, solo tenéis que pasar por su artículo de presentación, pero aprovechamos para resumir lo más importante: la consola sale a la venta el 3 de marzo a un precio de 300 dólares, en unas horas tendremos información más clara sobre su aparición en nuestro mercado.

Por muy original que sea una consola de Nintendo en su propuesta, como es el caso, podríamos darle el 90% de la importancia de su éxito a los juegos, a las franquicias de la casa, como Zelda, Mario y allegados. En esta ocasión se han puesto las pilas para preparar un lanzamiento bastante potente de juegos junto a Switch, pero también calientan motores para lo que tiene que venir a lo largo del año.

Zelda, una estrella en el lanzamiento

Esto ya es cuestión de gustos, pero considero que ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ ha sido la estrella de la presentación, tanto por su peso como juego como por el hecho de aparecer en el mercado el mismo día que lo hará Nintendo Switch.





El juego luce fantástico en el nuevo hardware y será compatible con toda una colección de figuras amiibo, más grandes y detalladas para la ocasión. Se pondrá a la venta en una edición sencilla y otra especial, que incluirá un CD con la banda sonora, además de una figura.

Mario, el esperado

Una de las grandes sorpresas de la presentación, sin duda, aunque habrá que esperar a finales de año para conocerlo como un juego terminado. El próximo gran Mario se va a llamar ‘Super Mario Odyssey’ y trae de vuelta la idea de un juego en un mundo abierto al estilo de Mario 64 y Sunshine.

Lo más llamativo es ver a Mario moverse por el mundo real - Planeta Tierra - en alguna de las nuevas localizaciones, algo que seguro que creará bastante debate hasta el momento de su salida. La otra cosa a destacar es la nueva gorra que se puede arrojar, dará mucho juego:





Splatoon tiene segunda parte

Splatoon es una de esas series nuevas en Nintendo que han conseguido calar hondo, se ha hecho su espacio de mercado gracias a un fantástico modo multijugador, y necesitaban seguir estirando la idea con la llegada de la nueva consola. Pues aquí está ‘Splatoon 2’.

Una segunda parte que repite mecánica - pintar con tu color más que los oponentes - pero añade nuevas armas y escenarios. Se puede jugar tanto en la tele como en fuera de casa. El online nos deja competir tanto en local como en línea, con chat de voz integrado.

Importante comentar que saca partido del nuevo mando Pro de Nintendo Switch, además de poderse jugar con los Joy-Con. Es un título que llegará en verano.





Mario Kart puesto al día

‘Mario Kart 8 Deluxe’ llegará un poco más adelante, el 28 de abril, pero es otro de los pesos pesados en Nintendo Switch. Se plantea como una versión actualizada para aprovechar el nuevo hardware - 1080p en la tele -, en la que se introducirán nuevos circuitos y personajes - Splatoon, King Boo, Dry Bones y Bowser Jr -, además de todo el DLC existente.

El juego estará especialmente mejorado en el modo batalla, con nuevos mapas y posibilidades - batalla de globos, Bob-ombardeo, llevar dos objetos -, hasta ocho personas podrán jugar jugar en local.





ARMS, a sacar partido de los mandos

‘ARMS’ es un título que llega en primavera, pero en él hay depositadas grandes esperanzas, por el tiempo que le han dedicado en la presentación, por su factura técnica y estética, pero principalmente por el uso de los Joy-Con.

Se trata de un juego de combate en el que la acción se resume a esquivar y dar puñetazos. Será vital que los sensores de movimiento de los nuevos mandos funcionen a la perfección para que la experiencia merezca la pena: se juega con un Joy-Con en cada mano.





1-2 Switch, sin mirar a la pantalla

Como con ARMS, otro juego de nueva factura que quiere mostrarnos las capacidades de Switch, algo bastante habitual en consolas nuevas de Nintendo. Se intentará sacar provecho de Joy-Con en un juego de reflejos que se caracteriza por no tener que estar pendiente de lo que ocurre en la pantalla.

Lo dicho, los participantes podrán estar mirándose a los ojos, con batallas como bailes o duelos vaqueros. Obviamente este sale al mismo tiempo que la consola. Mucho mejor conocer a 1-2 Switch en vídeo:





Xenoblade en Switch

Para ‘Xenoblade Chronicles 2’ no hay fecha de salida, pero es sin duda otra de las joyas de la generación pasada que tienen su hueco reservado en Switch - se trata de una secuela -. El título de Monolith transcurre en un nuevo mundo, con un mejor trabajo visual de personajes.

Sonic Mania





Puyo Puyo Tetris





Super Bomberman R





Fire Emblem Warriors





Project Octopath Traveler





I Am Setsuna





Dragon Quest Heroes I y II





Has-Been Heroes

Ultra Street Fighter II también está

Hay títulos que no ha presentado directamente Nintendo, y no hay vídeos sobre ellos, como 'Ultra Street Fighter II: The Final Challengers'. Ahí os dejo una captura, y este enlace, más información.

Namco tampoco se olvida de la consola y llevará títulos como Dragon Ball Xenoverse 2, Tales of series, o Taiko Drum Master. Más info aquí. No nos olvidamos de que Electronics Arts hará FIFA para la consola, aprovechando sus particulares características.



En desarrollo