Los creadores de 'Pokémon GO' siguen explotando la mina de la realidad aumentada con una nueva propuesta: 'NBA All World'

Lo que Niantic ha hecho con 'Pokémon GO' se puede repetir con cualquier otra temática. Tiene que ser, eso sí, un tema suficientemente atractivo como para que sus dinámicas de interacción con el mundo real, búsqueda de objetos y minijuegos que den salero a las mecánicas tengan suficiente atractivo. La nueva propuesta de Niantic puede no ser tan extravagante como Pokémon, pero desde luego sí igual de masiva: la NBA. Para ello se ha asociado tanto a la propia NBA como a la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA), con embajadores como como Karl-Anthony Towns, Jalen Green, Jordan Poole y Andrew Wiggins (estos dos últimos, campeones el pasado año).

En una presentación exclusiva de esta nueva propuesta del estudio, 'NBA All World', Niantic nos dejó claro que ha entendido qué funciona en 'Pokémon GO' y cómo lo va a adaptar a un motor temático completamente renovado (aunque las similitudes entre cazar monstruos de bolsillo y cazar jugadores ilustres para tu equipo son abundantes). Por lo demás, las similitudes son más que las diferencias, más allá de que el aspecto gráfico ha sido completamente recauchutado porque ya no nos moveremos por un mundo de fantasía.

Y si en 'Pokémon GO' nos tirábamos a las calles en busca de criaturas adorables y coleccionables con las que competir, y también de poképaradas ygimnasios, aquí exploraremos el mundo real para localizar jugadores auténticos de la NBA que sumar a nuestro equipo. Y no solo eso: también podremos encontrar equipación y artilugios cosméticos, potenciadores de las habilidades de nuestros jugadores, retos en forma de minijuegos (uno contra uno y concurso de triples)... que también servirán para entrenar y mejorar al equipo, tanto en partidos de entrenamiento como en pachangas de uno contra uno.

Básicamente esa es la mecánica del juego, con el añadido de una gran cantidad de complementos con los que vestir y mejorar a nuestros jugadores. Es obvio que con un deporte absolutamente mediatizado por la estética y el consumo, Niantic va a intentar rentabilizar ese aspecto: el jugoso mercado de las zapatillas y las camisetas virtuales. Es tan obvio que ya es raro que a nadie se le hubiera ocurrido antes.

Tus canchas favoritas

Muy interesante también, por las posibilidades personalizables, es la opción de encontrar y jugar en canchas reales de las calles. Niantic habla de 100.000 canchas auténticas a nuestra disposición, aunque no es difícil imaginar que la inmensa mayoría de ellas estarán dentro de Estados Unidos, donde es sencillo encontrar un espacio de juego en prácticamente cada barrio. Desde Niantic nos cuentan que como se ha hecho en 'Pokémon GO' el juego irá adaptándose poco a poco a otros países, y será interesante descubrir qué características netamente españolas nos aguardan en la exploración.

Las declaraciones de John Hanke, CEO de Niantic, dejan claras las intenciones de la compañía: "Nuestra versión de un juego de baloncesto de la NBA comienza con un modo uno contra uno y se expande a partir de ahí para incluir los principales elementos de la cultura del baloncesto, como la música, la moda, las zapatillas y mucho más, todo ello integrado en lugares del mundo real". Porque ya sabéis, no todo va a ser hacer deporte en la vida, y lo podéis comprobar ya en Android e iOS.