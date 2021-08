'Call of Duty: Vanguard': el FPS vuelve a sus orígenes y nos prepara para la acción en la Segunda Guerra Mundial

Tras infinidad de filtraciones, Activision presentó ayer 'Call of Duty: Vanguard'. El shooter por excelencia y el principal rival de 'Battlefield 2042' regresa, tras muchos años, a la Segunda Guerra Mundial en una entrega que promete más realismo, destrucción de escenarios y todo lo bueno de la franquicia, esta vez de la mano de Sledgehammer Games.

A continuación repasaremos todo lo que Activision presentó ayer, no sin antes abrir el apetito con el tráiler oficial y decir que el juego saldrá en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 5 de noviembre. Dicho lo cual, vamos a ello.

Tráiler de 'Call of Duty: Vanguard'

Un modo historia con cuatro protagonistas

'Call of Duty' ya experimentó con 'Black Ops: Cold War' en el modo campaña, permitiendo por primera vez que le pusiéramos nombre a nuestro personaje y que pudiésemos configurarlo a nuestra manera con diferentes ventajas. La nueva entrega, sin embargo, abandona ese camino y apuesta por algo más parecido al modo historia de los últimos 'Battlefield'.

Así pues, el juegos nos permitirá controlar al sargento Arthur Kingsley del 9º Batallón de Paracaidistas del ejército británico, a la teniente Polina Petrova de la 138ª División de Rifle del Ejército Rojo, al capitán Wade Jackson, Escuadrón de Exploración Seis de la Marina de los Estados Unidos y al subteniente Lucas Riggs del 20º Batallón de las fuerzas militares australianas. Todos ellos están inspirados en personajes reales.

Las historias se acabarán entrelazando de alguna manera y nos llevarán a diferencias escenarios de la WWII. Combatiremos en los frentes orientales y occidentales de Europa, en el Pacífico y en el Norte de África. En cualquier caso, 'Call of Duty: Vanguard' no busca ser un reflejo perfecto de lo que sucedió en este trágico evento. La diversión seguirá siendo prioridad, aunque eso no significa que se vaya a tener cierto rigor al contar los hechos.

Josh Bridge, director de 'CoD: Vanguard', explicó que "sí queremos la certeza de ser fieles con, por ejemplo, cómo empezó una batalla o cómo terminó. Pero todas las historias que hay en medio nos permiten crear historias muy emocionantes para nosotros".

David Swenson, director creativo de la campaña, afirmó que "hemos pasado mucho tiempo investigando e identificando a individuos de la historia que nos pudieran ayudar a inspirarnos para crear los nuestros". Un caso interesante es Heinrich Freisinger, director de la Gestapo, que está inspirado en Heinrich Müller y será nuestro principal antagonista durante la campaña.

20 mapas multijugador y nuevos modos

Aunque está bien que Activision siga apostando por el modo historia, no es ningún secreto que una de las claves de cualquier 'Call of Duty' está en el multijugador. Activision no ha dado demasiados detalles sobre el juego. Es algo normal, ya que siempre suelen guardarse esta información para desvelarla más adelante.

¿Qué sabemos? Sabemos que de lanzamiento habrá 20 mapas disponibles de los cuales 16 han sido creados para el juego principal. A ellos habrá que sumarles los que vayan saliendo después. Activision promete entornos diversos y un nuevo sistema Gunsmith (personalización de armas) y calibre, así como un modo que ya conocemos de 'Modern Warfare': Champion Hill (rey de la colina).

El pase de batalla volverá a hacer acto de presencia y permitirá desbloquear contenido tanto de 'Vanguard' como de 'Warzone'

Por otro lado, Activion asegura que los usuarios de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC (vía Battle.net) podrán formar equipo y jugar juntos. También será posible llevarnos nuestro perfil, progresión y estadísticas con nosotros, sin importar la plataforma.

Poca información, realmente. Call of Duty nos cita para más adelante para desvelar más información sobre el modo multijugador. También afirman que habrá beta abierta, así que en principio debería ser posible que los jugadores lo prueben por ellos mismos.

Zombies de la mano de Treyarch

Y si hablamos del multijugador, no podemos dejar de hablar del modo zombies. Curiosamente, no ha sido Sledgehammer Games el estudio encargado de su desarrollo, sino que ha sido Treyarch, otro de los estudios que participan en la saga 'Call of Duty'.

Según ha explicado Aaron Halon, principal responsable de Sledgehammer Games, "en este modo zombies vamos a contar una historia de orígenes" que va a aportar "una continuidad al universo sin dejar de innovar en el núcleo jugable". Se refiere, por supuesto, a que habrá cierto crossover con la historia que conocimos en 'Call of Duty: Black Ops - Cold War'.

Pero de nuevo, hay pocos detalles sobre este modo. No sabemos si habrá novedades interesantes en el modo o qué nos propondrá la compañía de cara a tenernos enganchados, pero lo que está claro es que los zombies tendrán cierto protagonismo. Habrá que esperar un poco más para salir de dudas.

Un nuevo mapa para 'Warzone'

Terminamos hablando del que, sin lugar a dudas, ha sido uno de los grandes pelotazos de la franquicia 'Call of Duty' en la historia reciente: 'Warzone', su battle royale. Todos los 'Call of Duty' lanzados hasta la fecha han servido de excusa para nutrir este juego con contenido y, como no podría ser de otra forma, 'Vanguard' también lo hará.

¿Cómo? Por un lado, con un nuevo mapa principal que llegará a finales de año. El desarrollo de este está en manos de Raven Software y, como novedad, será el encargado de llevar un nuevo sistema antitrampas a Warzone. Más allá de eso, Activision promete lo siguiente:

Todo el contenido obtenido a través del pase de batalla o comprado a través de un paquete en la tienda se mantendrá.

Podremos jugar a cualquiera de los cuatro juegos integrados de 'Call of Duty' ('Modern Warfare', Black Ops - Cold War', 'Vanguard' y 'Warzone') y progresar en el rango y en el pase de batalla.

Podremos crear armas de 'Warzone' con el contenido de todos los 'Call of Duty', incluido 'Vanguard'.

Ediciones y precios

El juego, como indicábamos anteriormente, saldrá el próximo 5 de noviembre, justo a tiempo para Navidad. Estará disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC (vía Battle.net) en diferentes ediciones.

La versión estándar (69,99 euros para old-gen, 79,99 euros para next-gen) incluye el juego base, un pack de armas y acceso anticipado a la beta multijugador. Si compramos la versión estándar para old-gen no podremos actualizar a la versión next-gen, pero sí jugar gracias a la retrocompatibilidad.

Con la versión estándar del juego no podremos actualizar a la versión next-gen, pero sí jugar gracias a la retrocompatibilidad

Para poder actualizar hay que comprar la edición Cross-Gen Bundle, que vale 79,99 euros e incluye el juego para old-gen y next-gen, además del paquete de armas, el acceso anticipado a la beta multijugador y un potenciador de experiencia de cinco horas.

La edición Ultimate (109,99 euros), por su parte, incluye todo lo de la edición Cross-Gen Bundle, además del lote de pase de batalla de Banguard, el paquete Fuerza Operativa Uno y un potenciador de experiencia para armas de cinco horas.

En PC, el juego se podrá comprar a través de Battle.net. La edición estándar cuesta 59,99 euros y la edición definitiva, que incluye lo de la edición Ultimate en consolas, vale 99,99 euros.