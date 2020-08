'Call of Duty: Black Ops - Cold War': el nuevo shooter de Activision estrena tráiler y confirma su fecha de lanzamiento oficial

Ya lo tenemos entre nosotros. Si bien hace algunos días Activision anunció el nombre y ambientación de su nuevo shooter, 'Call of Duty: Black Ops - Cold War', no ha sido hasta hoy que el estudio ha desvelado su primer tráiler oficial con imágenes in game y su fecha de lanzamiento. Y no queda demasiado para que llegue al mercado, ya que el nuevo 'Call of Duty' llegará a PS4, Xbox One y PC el próximo viernes 13 de noviembre.

Como ya indicaron con el estreno del primer tráiler hace algunos días, el nuevo juego, desarrollado por Treyarch y Raven, estará ambientado en la Guerra Fría. De hecho, será una secuela directa de 'Call of Duty: Black Ops'. El juego contará con un modo campaña en el que atravesaremos escenarios de Berlín Oriental, Vietnam y Turquía, así como los cuarteles generales de la KGB soviética. También están de vuelta los zombies, que tendrá su propio modo dedicado.

Durante el juego veremos a algunas caras conocidas, como Woods, Madson y Hudson, y podremos acceder a todo un arsenal de armas de la Guerra Fría. Sobre la jugabilidad, el juego apunta a mantenerse fiel a sus raíces, pero no hay mucha más información por el momento. Para conocer las novedades del modo multijugador, y quizá el primer gameplay, tocará esperar un poquito más, hasta el 9 de septiembre.

En cuanto a la historia, el juego tendrá diferentes finales en función de las decisiones que vayamos tomando. Además, será el primer 'Call of Duty' que nos permitirá personalizar a nuestro personaje antes de comenzar, por lo que podremos elegir el género, la identidad, su historia, etc.

Varias ediciones, no todas para la next-gen

El nuevo 'Call of Duty: Black Ops - Cold War' llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC en tres ediciones: "Estándar" (59,99 euros), "Cross-Gen" (74,99 euros) y "Ultimate" (89,99 euros). Solo las dos últimas incluyen la versión para la generación actual y la siguiente, es decir, que aquellos usuarios que compren las ediciones "Cross-Gen" y "Ultimate" podrán acceder a la versión de PS5 y Xbox Series X cuando salgan. En PC será exclusivo de Battle.net.

La edición "Estándar" incluye el juego base. La edición "Cross- Gen" incluye el juego base, la actualización a la versión de nueva generación y el paquete de armas Confrontación. La edición "Ultimate", por su parte, incluye el juego base, la actualización a la versión de nueva generación, nueve elementos cosméticos, el Battle Pass y el paquete de armas Confrontación. Aquellos jugadores que hagan una pre-reserva podrán acceder a la beta antes del lanzamiento y a contenido adicional para 'Call of Duty: Modern Warfare' y 'Warzone'.

Y hablando de pre-reservas, sea para la plataforma que sea, 'Call of Duty: Black Ops - Cold War' ya se puede reservar desde los siguientes enlaces. En PC no está disponible la edición "Cross-Gen", sino que solo se puede optar por la "Estándar" o "Ultimate":