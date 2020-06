Sony presenta la PlayStation 5: así son el diseño y las versiones de la consola de nueva generación de Sony

Sin previo aviso y por sorpresa, Sony acaba de confirmar el diseño de la nueva PlayStation 5, una consola que poco o nada tiene que ver con las consolas de anterior generación. La PlayStation 5 llega con unas líneas más curvadas que aportan un diseño más refinado. Concuerda perfectamente con el acabado del nuevo DualSense, también completamente diferente a los DualShock de esta generación.

Dos versiones: una con lector y una solo digital

PlayStation 5 con disquetera a la izquierda y PlayStation 5 Digital Edition a la derecha.

Habrá dos versiones de la consola. La primera es la clásica, con su lector de discos para aquellos que gusten de comprar juegos en físicos. La segunda, evidentemente, es una Digital Edition sin lector, por lo que todos los juegos se tendrán que descargar en formato digital o jugarlos en streaming vía PS Now. No se han desvelado precios y disponibilidad de ninguna de las versiones, por lo que no podemos afirmar que la edición completamente digital vaya a ser más asequible que la estándar.

Accesorios que acompañarán a la PlayStation 5.

Junto a la consola, Sony ha presentado un lote de accesorios, todos ellos con las mismas líneas de diseño y, en este caso, con una fuerte apuesta por el color blanco, negro y azul. Es un movimiento bastante atrevido por parte de Sony, cuyas consolas siempre han sido eminentemente negras. Los accesorios son los siguientes:

Pulse 3D : unos auriculares inalámbricos con sonido 3D y cancelación de ruido.

: unos auriculares inalámbricos con sonido 3D y cancelación de ruido. HD Camera : con los lentes con resolución FullHD para que los jugadores puedan hacer streaming.

: con los lentes con resolución FullHD para que los jugadores puedan hacer streaming. Media Remote : un control remoto con micrófono para navegar por los servicios de streaming.

: un control remoto con micrófono para navegar por los servicios de streaming. DualSense Charging Station: una base de carga USB tipo C para cargar dos mandos a la vez.

Si bien en todas las imágenes que ha mostrado la compañía en el vídeo de presentación la consola aparece en vertical, cabe destacar que la PlayStation 5 se podrá poner en horizontal sin mayor problema. Prueba de ello es la imagen que encabeza este artículo.

Ambos laterales tienes unas generosas curvas que aportan una estética más elegante y alejada de las clásicas consolas más "cubo" de generaciones anteriores. En la zona superior, por su parte, encontramos dos rendijas, posiblemente para ventilación, con unos LEDs de color azul. En la zona frontal, finalmente, tenemos los puerto USB A y C que, previsiblemente, se usarán para cargar los mandos.

Desde Sony han confirmado que dirán el precio y la disponibilidad de la consola más adelante, sin dar una fecha exacta, así que por el momento toca esperar. Sea como fuere, la PlayStation 5 ya ha dejado de ser un secreto, por lo tocará armarse de paciencia hasta que llegue Navidad, cuando teóricamente debería aterrizar en el mercado.