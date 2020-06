Todos los juegos para PS5 que Sony acaba de presentar: la consola muestra su potencial con una avalancha de juegos y franquicias míticas

Playstation 5 ha descargado todo su armamento con una cantidad de juegos absolutamente espectacular. Acción, aventura, terror y una gran variedad de estéticas y estilos en una presentación que ha dejado bien claras las posibilidades técnicas de una máquina que, finalmente, se ha mostrado en una revelación que se ha hecho esperar.

Pero juegos ha habido para dar y tomar. Estos son todos los títulos confirmados que hemos podido ver en 'PS5 - El futuro de los videojuegos'.

GTA V

Sony ha abierto fuego con un juego icónico de varias generaciones de consolas. En 2021 llegará una versión remozada que aprovechará todas las características de la consola. También se ha anunciado que quienes tengan el juego en PS4 y estén suscritos a PS Plus recibirán un millón de dólares para 'GTA Online'.

Spider-Man Miles Morales

Navidad es la fecha que se ha dejado caer para el nuevo juego de Spider-Man, cuyo protagonista, como deja bien claro su trailer, es Miles Morales, el adolescente afroamericano a quien tuvimos ocasión de controlar en la primera entrega de la franquicia. No hemos visto gameplay, pero la espectacularidad en las secuencias, continuistas con el estilo del primer juego, están garantizadas.

Gran Turismo 7

De este sí que se ha mostrado un gameplay absolutamente espectacular desde la cabina del conductor, presentado por el creador de la saga, Kazunori Yamauchi con Poliphony Digital. El regreso de una de las franquicias icónicas de Sony, presente en sus consolas desde la primera Playstation.

Ratchet & Clank - Rift Apart

Más regresos de franquicias míticas -una constante esta noche-, este mucho más inesperado. Nada menos que Ratchet & Clank, iconos de la plataforma hace unos cuantos años, vuelven con una aventura a su más puro estilo de plataformas locas y armamento múltiple. Esta vez entran en juego viajes interdimensionales instantáneos que se han mostrado en una cinemática que era destrucción y verbena pura. Para el final, una sorpresa: Ratchet cambia de sexo.

Proyect Athia

El nuevo proyecto de Square Enix se ha dejado ver muy levemente. Está desarrollado con el Luminous Engine (de 'Final Fantasy XV') y está diseñado en exclusiva para la consola. Permitirá al jugador explorar mundos alienígenas donde abundan criaturas como los dragones. Unas extrañas ramas que brotan del cielo le permitirán cazarlos para cabalgarlos.

Stray

Un auténtico regalo para los amantes de los gatos, a manos de los prestigiosos indies de Annapurna ('What Remains of Edith Finch'). El juego nos transporta a un futuro poblado únicamente por androides, de neón, lluvia y callejones oscuros, como mandan los cánones... pero el protagonista es un gato callejero que se anda colando por todos los rincones de esta urbe aparentemente hostil.

Returnal

Una de las aventuras más intrigantes de la noche viene de la mano de Worlwide Studios, que ha hablado de Playstation 5 en términos de "cambio de paradigma". Esta exclusiva para la consola nos lleva a una historia en la que una astronauta accidentada (y posiblemente muerta) en un planeta extraño ve cómo se despierta una y otra vez en entornos cada vez más hostiles y entremezclados con sus propias memorias. Intrigante y misterioso.

Destruction Allstars

No podía faltar un título de carreras arcade, este con elementos de parkour, futurismo loco y posiblemente, multijugador masivo. Un juego veloz y frenético que promete convertrse en una de las sensaciones para varios jugadores de la consola.

Goodbye Volcano High

Con estética afín a las series de animación de ultimísima hornada, una historia de monstruos adolescentes de la que no se ha visto nada de gameplay ni pistas sobre su género. Pero que nos ha intrigado considerablemente gracias a sus gráficos cartoon.

Oddworld Soulstorm

Más franquicias míticas de la primera Playstation con gráficos renovadísimos, del que hace tiempo que se oía hablar. Nada menos que 'Oddworld', la adorable aventura de plataformas y huidas de planetas inhumanos y hostiles, vuelve con una aventura a manos de sus creadores originales, Oddworld Inhabitants, que promete "muertes hilarantes", o sea, en la línea habitual de la saga.

Ghostwire: Tokyo

Shinji Mikami ha traido un juego de exploración de una Tokyo futurista y ultraviolenta llena de decorados entre cibernéticos y psicodélicos. Recuerda a los primeros experimentos con la acción en primera persona de aquellos juegos fallidos, rarísimos y entrañables de Playstation 2. Más nostalgia.

Hitman III

Más secuelas con fecha: el Agente 47 vuelve en "el contrato más íntimo de su carrera", con una aventura en la que apenas hemos visto gameplay, aunque todo parece indicar que seguimos en la línea habitual. Hemos visto una levísima secuencia en las alturas de Dubai, en una peripecia de crímenes que, dicen, cerrará definitivamente la trilogía del personaje.

NBA 2K21

No podía faltar la serie deportiva de EA Sports, de la que posiblemente sabremos mucho más la semana que viene en el evento de la compañía. Zion Williamson es la cara de esta nueva campaña de la que, por el momento, no hemos visto gameplay.

Demon's Souls

Se rumoreaba que habría 'Demon's Souls' y lo ha habido, en una de las piezas cinemáticas más impresionantes de la noche, llena de criaturas gigantes y pesadillescas. Desarrolla Bluepoint Games inspirándose en el trabajo de From Software, con el juego que arrancó la saga 'Souls', y al que siguieron 'Dark Souls' y 'Bloodborne'.

Resident Evil VIII: Village

Por momentos parecía que íbamos a ver un nuevo 'Silent Hill', pero no. El otro mito del survival horror continúa en la línea de distanciamiento de los clásicos de la saga que inició el aclamado 'RE VII', y esta vez hemos viajado a un pueblo en unas montañas nevadas, con hombres lobo incluidos. El enlace con los clásicos está en la contundente aparición de un malencarado Chris Redfield.

Horizon: Forbidden West

Olvídate de 'Zero Dawn', porque esta secuela de la estupenda aventura futurista de Guerrilla va mucho más allá. El trailer mostrado presenta playas paradisiacas y bosques que piden a gritos una exploración a fondo. También hay nuevas máquinas gigantescas, entre las que destacan unos espectaculares elefantes titánicos. Sin duda, una de las revelaciones más impactantes de la noche.

Solar Ash

Los creadores del increíble 'Hyper Light Drifter', Heart Machine, quieren superar su inolvidable debut y lo hacen con un juego en la misma línea, frenético, difícil de describir con lugares comunes y de estética absolutamente única. 'Solar Ash' comparte universo con 'Hyper Light Drifter' y promete exploración inusual y escala cósmica.

Sackboy: A Big Adventure

De este nuevo juego protagonizado por la mascota oficiosa de Playstation no se conocen detalles, pero apunta a juego de plataformas para todos los públicos, sin los elementos de creación de niveles que caracterizaron a los 'Little Big Planet'. No desarrolla Media Molecule, de hecho, sino Sumo Digital, y por lo que se ve, tendrá multiugador para cuatro.

Godfall

Fue el primer anuncio para PS5, pero este juego ha pasado quizás un poco desapercibido entre tanto bombazo técnico, incluso algo anticuado en lo que parecen ser unas mecánicas de combate algo rudimentarias. Cuerpo a cuerpo, espadones y bichos mitológicos que masacrar en un título que exhibirá el músculo gráfico de la consola.

Deathloop

Con una irónica estética que bebe del cine de acción y espías de los años setenta, 'Deathloop' promete acción ridículamente veloz con un argumento que habla de grupos de asesinos lanzados unos contra otros con armas ridículamente potentes y la condena de un reinicio constante. Promete ser otro de los multijugadores clave de la consola.

Little Devil Inside

Financiado por Kickstarter, este indie ha destacado entre otros anuncios por su singular estética, mezcla muy simpática entre marionetas, stop-motion y recortables de papel. Habla de un cazador de criaturas extrañas embarcado en una aventura única y es uno de los juegos que más ha mirado a las aventuras clásicas donde el guión y los diálogos están por encima de la acción y los reflejos (que tampoco faltan).