Así es la Xbook One X: la última consola de Microsoft convertida en portátil

Utilizar la Xbox One X de Microsoft como consola portátil es posible, y el youtuber y creador del blog Eds Junk, Eddie Zarick, te lo demuestra. Después de habernos asombrado modificando la Xbox One S, Zarick ha vuelto a la carga convirtiendo la Xbox One X de Microsoft en un ordenador portátil. A su creación le ha puesto el nombre de Xbook One X.

El resultado final lo puedes ver en el vídeo que tienes a continuación. Se trata de un portátil cuya base tiene prácticamente el mismo grosor que la consola original, pero que incluye una pantalla View Sonic de 21,5 pulgadas y resolución Full HD a 1080p. También tiene altavoces integrados para el sonido y un teclado.

El teclado, como puedes ver en el vídeo, sirve para navegar en el menú de la consola y escribir mensajes de forma mucho más sencilla que utilizando el teclado de pantalla. Eso sí, en la parte trasera encontramos una salida HDMI con la que conectarlo a una televisión y poder disfrutar de la resolución 4K que es capaz de sacar la consola.

En cuanto a la base, esta incluye una serie de botones con los que ajustar la configuración de la pantalla LCD, así como el botón de encendido original y una ranura para los discos del juego. En la parte trasera, junto al ya mencionado HDMI tienes uno o dos puertos USB (dos si lo compras sin pantalla), la ranura para Ethernet y la salida de audio.

El creador de este dispositivo avisa que su "portátil" no está diseñado para utilizar baterías externas por su alto consumo. Lo que sí utiliza es el sistema de refrigeración original de la consola que no ha sido modificado. Y si todo esto te ha puesto los dientes largos tranquilo, porque su creador te creará una si se la quieres comprar.

Una consola artesanal de 2500 euros

Como hemos dicho, el creador de esta Xbook One X no sólo ha creado una versión de prueba de su portátil, sino que también ofrece en su blog la posibilidad de comprar una. Si lo haces, él mismo se encargará de montarla y enviártela, aunque el precio que tendrás que pagar por ella es bastante elevado.

La Xbook One X con disco duro de 1 TB y personalizada a tu gusto tiene un precio de 2.495 dólares, a los que hay que añadir otros 150 para envíos locales, y pide que le contactes primero si vas a comprarla desde otro país. Si te decides por ella también has de saber que fabricar a mano tu consola llevará de 2 a 3 semanas, y que tendrás que hacer un depósito de 1.000 euros por recibirla.

