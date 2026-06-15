Puedes tener una alternativa en casa a Google Drive con estos NAS: hasta 144 TB de almacenamiento con un 20 % de descuento

Tener años de fotos y vídeos guardados en formato digital es genial, pero, ¿y dónde los guardamos? Para eso, hace falta una enorme cantidad de almacenamiento. Los teléfonos móviles, las tablets o los ordenadores tienen hoy en día buena capacidad, pero hay muchas personas que optan por centralizarlo todo en una nube. Pero claro, eso ya nos obliga a dos cosas: tener nuestros datos almacenados en el servidor de una compañía y, además, agregar una suscripción a nuestra cartera.

O no, porque también está la alternativa de montarnos un servidor NAS en casa. A grandes rasgos, se trata de crearnos una nube privada en casa para poder tener control total sobre nuestros datos y evitarnos pagar una suscripción más todos los meses. Si estás ahora mismo en plena búsqueda de un NAS, te traemos dos de Ugreen que, además de muy interesantes, tienen un 20 % de descuento.

UGREEN NASync DXP2800 GT

El primero de estos NAS se llama NASync DXP2800 GT y es el más económico de los dos. Tiene 2 bahías principales para que coloquemos HDD de 3.5 y 2.5 pulgadas, a las que hay que sumarle, además, dos ranuras para colocar SSD M.2 NVMe. En total, eso se traduce en que nos puede ofrecer hasta 80 TB de almacenamiento, más que de sobra para que tengamos ahí guardados fotos, videos, copias de seguridad y básicamente lo que queramos.

Más allá de la capacidad, cabe destacar que tiene dos puertos LAN de 10 GbE, lo que nos ofrecerá una transferencia de datos rapidísima. Además, no le falta de nada a nivel de conectividad con puertos USB-A 3.2, USB-C 3.2 e incluso una salida HDMI 4K a 60 Hz. Todo sin olvidar su procesador Ryzen y sus 8 GB de RAM (ampliables a 64 GB), que nos darán un rendimiento fluido.

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Su PVP es de 509,99 euros, pero si utilizamos el código 'XATAKAGT', nos lo podemos llevar a casa por 407,99 euros.

UGREEN NASync DXP4800 GT

Si buscas dar un pasito más allá, entonces quizás te encaje mejor su hermano mayor: el NASync DXP4800 GT. Este modelo es similar al anterior (de hecho, monta el mismo procesador), pero dobla las bahías principales para HDD. Estas, que son cuatro, sumadas a las dos ranuras para SSD M.2 NVMe, nos van a ayudar a tener hasta 144 TB de almacenamiento.

Por lo demás, podemos esperar de él el mismo desempeño que el anterior NAS de Ugreen. Este, al ofrecer la posibilidad de tener mucho más almacenamiento, puede ser ideal para usuarios profesionales o para personas con un pequeño negocio. También sí, por ejemplo, quieres montar una nube en casa para toda la familia.

Como ocurre con el anterior, nos podemos hacer con él por 527,99 euros si usamos el código 'XATAKAGT' (su PVP es de 659,99 euros).

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Ugreen

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