La única forma de conducir el nuevo superdeportivo eléctrico diseñado por Jaguar será a través del 'Gran Turismo' de la PS4

La revolución del coche eléctrico es patente: todos los fabricantes están apostando muy fuerte por este tipo de coches para su futuro a corto y medio plazo, pero hay además algunos que plantean su apuesta de forma original.

Es el caso de Jaguar, del que ya probamos el espléndido I-Pace y que ahora acaba de diseñar un nuevo súperdeportivo llamado Jaguar Vision Gran Turismo Coupé. Este alucinante coche 100% eléctrico tiene un problema (que quizás no lo sea tanto): si quieres conducirlo, solo podrás hacerlo jugando a 'Gran Turismo' en la PS4.

Coches de mentira que (en algunos casos) llegan al mundo real

No sabemos si este será el anticipo de una producción real por parte de Jaguar, pero lo cierto es que esta iniciativa no es nueva, y hace ya muchos años que otros fabricantes han creado coches exclusivamente para el juego aunque luego no los hayan lanzado en el mundo real.

Es el caso del modelo de Mercedes-Benz o el modelo de Nissan que, eso sí, acabó siendo presentado como prototipo real en un festival hace años aunque luego no lo pusieran a la venta. McLaren hizo lo propio con su espectacular Ultimate Vision Gran Turismo, pero han acabado produciéndolo comercialmente con el nombre de McLaren BC-03.

Lexus y Alpine también han ofrecido sus particulares creaciones y junto a otros como el MINI Clubman han protagonizado coches prodigiosos con los que disfrutar aún más del videojuego de la PS4.

Ahora es Jaguar la que se suma a este singular proyecto, y lo hace con un súperdeportivo que estará disponible en 'Gran Turismo Sport' a finales del mes de noviembre. Sus especificaciones nos hablan de un motor de 750 kW (unos 1.000 CV de potencia) gracias a un sistema de tres motores. Su velocidad máxima es de 321 km/h, y acelera de 0 a 100 km/h en menos de dos segundos.

Su diseño exterior es tan sorprendente como el interior, donde encontramos un sistema de visión de realidad aumentada proyectada en el parabrisas o un sistema holográfico en el salpicadero que puede proyectar los datos de navegación y del vehículo. Hasta cuentan con un asistente de voz por inteligencia artificial al que han llamado "KITT-E" en clara referencia a 'El coche fantástico'. Por opciones futuristas que no sea.

