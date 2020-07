'The Phoenix', el coche eléctrico reciclado que superó a Tesla en el récord de mayor distancia con una sola carga

El récord lo tenía un Tesla Model S 100D, con 1.078 kilómetros realizados con una sola carga. Era una victoria simbólica, pues el trayecto no se realizó como lo haría cualquier conductor. Aún así, hasta el propio Elon Musk se enorgullecía del hito alcanzado. Pero el récord le duró poco a Tesla. No fue otro vehículo moderno, sino el 'The Phoenix', un viejo BMW del 97 reconvertido en coche eléctrico.

Eric Lundgren y Jehu Garcia eran dos aficionados a los coches eléctricos, pero transformaron un antiguo coche en el coche eléctrico más eficiente hasta la fecha. Para conseguirlo utilizaron 13.800 dólares y algunas partes recicladas de otros coches. El resultado es el 'The Phoenix', el coche eléctrico que consiguió batir el récord de Tesla en distancia recorrida con una sola carga.

'The Phoenix', un coche reciclado al 90%

Como propietario de IT Asset Partners, empresa de reciclaje, Lundgren tenía experiencia en la modificación de vehículos. El objetivo en ningún momento fue rivalizar contra Tesla, sino demostrar hasta qué punto un coche antiguo puede tener una segunda vida. "Si tratamos los vehículos eléctricos como tratamos a nuestros teléfonos, que si una sola pieza se rompe la tiramos, tendríamos mucho desperdicio", explica Lundgren según describe CNBC. "Solo queremos dar un nuevo ciclo de vida a la electrónica".

El BMW 528i de 1997 fue comprado en una chatarra, un coche de desecho que adquirieron por 900 dólares. Pero se añadieron múltiples componentes para su conversión, desde un montón de baterías usadas de Ion Litio 18650, varios ordenadores y un motor eléctrico. Juntando todas las baterías, el 'The Phoenix' poseía 130 kWh. Una capacidad que fue ampliada hasta los 200 kWh para superar el récord.

El 90% de las piezas del coche resultante habían sido recicladas de otros lugares. Debido precisamente a que era un viejo coche que había sido reciclado, los responsables decidieron apodarlo 'The Phoenix' (Fénix en español), en honor a la criatura mitológica de fuego que renace de sus cenizas.

En total, fueron necesarios 35 días para construirlo. Aunque según explica Lundgren en una entrevista a Inside EV: "creo que cualquiera podría haber construido un coche mejor que el nuestro".

1.608 kilómetros con una sola carga

Desde el 16 de octubre de 2017, 'The Phoenix' posee el récord Guinness de mayor distancia recorrida por un vehículo eléctrico con una sola carga y sin energía solar. En total, 1.608,54 kilómetros.

La hazaña puede apreciarse desde el canal de Youtube de uno de los miembros. La distancia recorrida fue en el Auto Club Motor de Fontana, California. El objetivo previsto era superar las 1.200 millas, sin embargo se quedaron por debajo de las 1.000 millas. Aún así, suficiente para obtener este particular récord.

En total, el 'The Phoenix' estuvo circulando por el circuito durante dos días seguidos a una velocidad aproximada de 50 kilómetros por hora, algo por encima de lo óptimo y uno de los motivos por los que podrían haber alcanzado una cifra más alta.

"'The Phoenix' es una demostración de las posibilidades del reciclaje híbrido. De la reintegración de componentes electrónicos en funcionamiento en nuevas aplicaciones para servir a nuevos ciclos de vida", explica Lundgren. Un récord que fácilmente podrá ser superado en el futuro, pero es un curioso proyecto para mostrar las posibilidades de aprovechar vehículos antiguos. Por el momento, desde hace más de tres años mantienen el récord.

