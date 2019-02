Con el coche eléctrico hay muchos prometiendo la batería revolucionaria del futuro: esto han logrado hasta ahora y esto aseguran

La creciente demanda de coches eléctricos está 'arrastrando' a los fabricantes y proveedores a dos escenarios. Uno, el de la necesidad de producir baterías propias para no depender de poderosos actores, y dos, el del aprovisionamiento de los ingredientes necesarios para desarrollar las ya tradicionales baterías de iones de litio.

Este segundo escenario precisamente nos lleva al factor escasez: el litio, el cobalto o las tierras raras se están volviendo caros y difíciles de encontrar. Por ello los científicos buscan alternativas que multipliquen la vida útil y el rendimiento de las baterías: litio-azufre, calcio, de estado sólido, grafeno... el número de alternativas no para de crecer.

Hace tiempo que la esfera de la electromovilidad busca pasar página a la era del litio, y en esta línea ha estado trabajando la comunidad científica. Específicamente, un equipo de la Universidad de Córdoba nos dejó hace poco con la boca abierta al presentar el calcio como un componente capaz de desbancar al litio.

Estos científicos españoles han estudiado durante la intercalación del calcio en óxido de molibdeno y les ha permitido avanzar principalmente en la comprensión de las reacciones entre los componentes de la batería, cuando los ánodos son de calcio y los cátodos son de óxido de molibdeno e intercambian iones y electrones para generar energía eléctrica.

Aunque no se trata de algo que se pueda comercializar inmediatamente, abre todo un mundo de posibilidades. En este sentido, para que estas baterías de calcio puedan ser efectivas y, por tanto, puedan comercializarse, es necesario seguir avanzando para mejorar la composición de la disolución electrolítica.

El equipo asegura que el calcio es más abundante que el litio y más seguro, y podría hacer que las baterías tuvieran más capacidad, pero antes han de encontrar el compuesto químico más idóneo.

Allá por 2017, un grupo de investigadores encontró una nueva fuente de litio para satisfacer la creciente demanda de este componente clave: depósitos de arcilla en el interior de los supervolcanes.

Estos depósitos supervolcánicos representan un importante paso hacia la diversificación de la oferta de este valioso metal plateado. Pero, ¿qué son los supervolcanes?

Aparecen como enormes agujeros en el suelo, conocidos como calderas, que se forman tras una erupción masiva ocurrida generalmente hace millones de años. El agujero resultante a menudo se llena de agua para formar un lago.

Durante decenas de miles de años, las precipitaciones y los manantiales calientes extraen litio de los depósitos volcánicos; el litio se acumula, junto con sedimentos en el lago, donde se concentra en una arcilla llamada hectorita.

Para identificar qué supervolcanes ofrecen las mejores fuentes de litio, los investigadores han de medir la concentración original de litio en el magma. De esta arcilla se podría extraer el litio.

Las baterías de litio-azufre se están convirtiendo en un serio candidato para competir en la esfera de las baterías 'tradicionales': las de iones de litio. De hecho, la Unión Europea lanzará el 1 de enero un proyecto para desarrollar, diseñar y fabricar baterías con tecnología de azufre de litio en estado sólido en los próximos tres años y medio.

Un equipo de investigadores de la Universidad Jiangsu Normal en China ha desarrollado un aerogel de carbono-azufre activado con boro, que potencia la densidad energética de las baterías de litio-azufre.

Este nuevo material está diseñado para utilizarse en el cátodo de las baterías de litio-azufre, de forma que aumente sus capacidades, lo que se traduce en: una vida útil de hasta 500 ciclos de carga y descarga, casi un 100 % de eficiencia y una capacidad específica de 1.326 mAh/g (miliamperios por gramo).

La cuestión es si este proceso se puede reproducir a gran escala y a un costo asequible, ya que este es el principal obstáculo al que se enfrenta la industria de las baterías para vehículos eléctricos.

Las baterías de litio-azufre en estado sólido para coches eléctricos se han convertido en la nueva apuesta de Europa.

