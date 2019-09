Así luce el mando de los futuros televisores de OnePlus, revelado por su CEO

No hace ni un mes desde que OnePlus anunció que daría el salto a los televisores presentando al menos un modelo en este mes de septiembre. No dio entonces más detalles sobre este lanzamiento y a fecha de hoy seguimos sin conocer su día exacto de llegada, más allá del rumor de que será el jueves día 26.

Carl Pei, CEO de OnePlus y quien se encargó de anunciar esta incursión de la marca en el mercado de los televisores, ha sido de nuevo el encargado de presentar al mundo un detalle de la próxima línea de productos de la empresa: el mando de su Smart TV.

De una empresa como OnePlus, tan joven y sin un legado tradicional que mantener, quizás cabía esperar un fuerte componente de diseño moderno y simplificado. Ya en el momento de anunciar esta gama, Pei explicó que han pasado los últimos dos años trabajando en ella y que tendría un gran diseño, que "quedaría bien incluso con el televisor apagado". Un vistazo a este mando permite hacernos una mejor idea de por dónde van los tiros.

Take a closer look. The power is in your hand! #OnePlusTV pic.twitter.com/TL5ymlOWIz