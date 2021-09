13 series y películas en Netflix para disfrutar de un atracón de nostalgia

El pasado está de moda. Los setenta y los noventa, pero sobre todo los ochenta se han convertido en un recurso comercial seguro que plataformas como Netflix están dispuestas a explotar. Desde franquicias que estaban un poco en el baúl de los recuerdos a documentales que analizan por qué nos sigue fascinando el pasado. Te presentamos 13 películas, series y documentales en Netflix que garantizan un subidón de nostalgia que te dejará murmurando aquello de "O tempora, o mores".

Stranger Things

No es la serie que inició todo el actual movimiento de nostalgia por los ochenta, pero desde luego, sí una de las responsables de su popularización. Hay que reconocer a Netflix y los creadores de la serie, los Duffer Brothers, el ojo para ver que la historia de una chica con poderes telequinéticos protegida por un grupo de chavales en una ciudad típica norteamericana hacía sonar campanas de miles de recuerdos desbloqueados de películas comerciales de los ochenta. Y así funciona 'Stranger Things': tanto como catálogo de guiños infinitos a la época como aventura juvenil con sabor vintage. Y la cuarta temporada, para dentro de unos meses.

Masters del Universo: Revelación

Otro monumento a los ochenta, responsable de la revitalización total de la franquicia y que deja clara la apuesta de Netflix por los iconos de los ochenta. En este caso, la serie ha sido recibida con entusiasmo por los fans sin complejos y con ciertas reticencias por los que tienen problemas con que se trastee con los cánones (Francisco José, atiende: son muñecos), disgustados con que He-Man desaparezca de escena. Sin embargo, es una reformulación muy poderosa del canon clásico de la serie, y visualmente, la acción y los rediseños de los personajes son excelentes.

The Toys that Made Us

Esta sensacional serie documental lleva ya tres temporadas, un total de 12 episodios desgranando las curiosas historias detrás de algunos de los grandes iconos jugueteros de los ochenta: Transformers, Barbie, Hello Kitty, GI Joe, Tortugas Ninja... Con sentido del humor y espléndidamente documentados, dejan claro que las grandes franquicias multimedia muy a menudo nacen como simple vehículo para vender juguetes, lo que ayuda a poner las cosas en perspectiva. Tiene un spin-off igualmente interesante aunque mucho menos excéntrico, 'The Movies that Made Us'.

Cristal Oscuro: La era de la Resistencia

Absolutamente sensacional serie que sirve como precuela de la clásica e influyente película de Jim Henson de 1982. Aquí se nos cuenta cómo llegaron a suceder los trágicos hechos que conducen al tenebroso estado casi apocalíptico que reina en la película, mil años después de lo que se ve en esta producción de Netflix. El punto de partida es menos atractivo porque arranca con la descripción de un mundo próspero y feliz que se malogra, pero no importa: el conjunto sobrepasa todas las expectativas con una mezcla única de efectos tradicionales y un CGI exquisito, y creaciones tan memorables como la corte de Skeksis. Una de las mejores series originales de la historia de Netflix y una pieza maestra de la fantasía televisiva.

Transformers: Trilogía de la Guerra por Cybertron

Aunque las series de animación de Transformers son un auténtico maremagnum donde cuesta encontrar forma de hacer pie si no se conoce mínimamente el kilométrico lore de la franquicia, esta serie de animación basada más en los diseños clásicos de los robots que en los heredados de las películas (como sí sucede con otra disponible en Netflix, 'Prime') y llena de secuencias de monstruosa demolición robótica, es una delicia. La animación por ordenador le sienta de fábula, tiene un estimable tono crepuscular y se divide en tres miniseries, 'Asedio', 'Amanecer de la Tierra' y 'Reino'

High Score

El tema (los orígenes de distintos géneros e hitos de los videojuegos) es tan ingente que el resultado es por fuerza poco profundo, y a veces no sabe calibrar el equilibrio entre la anécdota nostálgica superficial y analizar por qué fueron importantes estos juegos (eso que hace tan bien 'The Toys that Made Us'). Pero pese a las lagunas (cero videojuegos fuera de Norteamérica o Japón, nada que no sean recreativas, consolas o 'DOOM') el resultado es un disfrute visual y una cita indispensable para arqueólogos del píxel.

Cobra Kai

Que Netflix está muy atenta a las tendencias de la nostalgia es un hecho que queda corroborado por la existencia de esta serie, que nació en la malograda plataforma de pago de Youtube Premium, convirtiéndose en su única serie de auténtico éxito. Con la tercera temporada ya rodada, Youtube decidió cancelarla y los productores buscaron una nueva plataforma: se estrenó con éxito en Netflix en enero de 2021, con renovación para años cuarto y quinto. La serie explora el Miyagi-Verso que enfrenta a los rivales de 'Karate Kid' tres décadas después, y lo que parecía un mero vehículo para la autoparodia y la nostalgia fácil se convierte en una curiosa dramedia llena de corazón y con un sentido de la memoria y los hitos de los ochenta muy peculiar.

La calle del terror

Simpática trilogía de películas de terror juvenil estrenadas de forma sucesiva en Netflix y que no solo canaliza cada una un respectivo subgénero ('Scream', slashers, folk horror), sino que lo hace reflejando el espíritu desvergonzado y urgente de las novelitas de horror para todos los públicos de R.L. Stine en las que se inspira. Sin dejarse llevar por el pasado y aportando su propia mitología, que se entrelaza entre las tres películas de forma muy interesante, es un experimento narrativo de Netflix que esperamos que se repita.

Young Adult

Si todo este pasado de color de rosa está haciendo que la glucosa de tu sangre se acerque peligrosamente al riesgo de paro cardiovascular, te aconsejamos un baño de realidad anti-nostalgia con una de las mejores y más amargas comedias de los últimos tiempos, en la que una Charlize Theron vuelve al pueblo de su juventud para recuperar al amor de su vida. Un punto de partida de pura rom-com de hace un par de décadas, que se convierte en una diatriba en contra de los recuerdos banales y la mitificación del pasado que deja con la risa congelada.

This Is Pop

Un documental que aborda la industria de la música pop, pero a menudo echando la vista al pasado, es decir, hurgando en las raíces para intentar entender qué caracteriza a la música que se convierte en un éxito mundial. ABBA, el brit-pop o Boyz II Men, entre muchos otros, protagonizan una serie quizás demasiado perdida entre el glamour y las estrellas, pero que lanza unas cuantas pistas para estudiosos de la nostalgia y de por qué se recuperan tan a menudo éxitos de hace décadas.

Los Speedcubers

Uno de los juguetes míticos de los ochenta, el cubo de Rubik, es la excusa para un documental sobre las competiciones de resolución rápida del juego. Dos amigos, campeones mundiales del cubo, desarrollan una sana rivalidad que además tiene un componente especial, porque uno de ellos tiene un trastorno autista. Un documental sobre superación de obstáculos, sean los que sean, y que usa como excusa uno de los puzles más atemporales de la historia.

Los Mitchell contra las máquinas

Una joyita de aventuras familiares animadas bañada con el inequívoco humor puntiagudo de los productores Phil Lord y Christopher Miller, guionistas de 'La LEGO película' y la soberbia 'Spider-Man: Un nuevo universo'. Es decir, expertos en el poder de los recuerdos y el pasado, y en cómo reconfigurarlos para que sigan siendo igual de poderosos. En este caso, un viaje familiar y el enfrentamiento con una inteligencia artificial de poder disparatado son la excusa para una película sobre dejar atrás el pasado y detectar sus errores para construir un futuro mejor.

GLOW

No toda la nostalgia de los ochenta van a ser muñecos, cómics y videojuegos... también está la lucha libre. Concretamente la liga GLOW de wrestling femenino, extrañísimo entorno para una historia de empoderamiento y reivindicación magníficamente interpretada por Alison Brie y Betty Gilpin. Sensacional ambientación, sobre todo desentrañando los turbios tejemanejes de la industria de la tele por cable de la época. Por desgracia, fue cancelada antes de poder brindarnos una última temporada que cerrara su historia, basada en hechos reales.