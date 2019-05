Todo lo que sabemos de 'The Dark Crystal: Age of Resistance', la serie de fantasía con la que Netflix quiere su 'Señor de los Anillos'

En 1982, Jim Henson, el famoso creador de 'The Muppets' (Teleñecos en España), dirigió su segunda película, 'The Dark Crystal' ('Cristal oscuro'), y la primera fuera de The Muppets, la cual era una aventura sumamente extraña pero a la vez fascinante, que también fue la primera cinta realizada únicamente con marionetas y escenarios fabricados a mano. Su presupuesto fue de 25 millones de dólares, una locura para una producción de este tipo, pero logró recaudar más de 40 millones y se convirtió en toda una película de culto dentro del género fantástico.

Ahora, 37 años después, Netflix prepara el estreno de una ambiciosa serie de televisión que servirá como precuela para la mítica cinta de 1982: 'The Dark Crystal: Age of Resistance', una nueva historia que se desarrollará muchos años antes de los eventos de 'The Dark Crystal', pero que nos servirá para entender el origen de todo el conflicto.

En 2017, Netflix anunció una importante alianza con The Jim Henson Company para desarrollar una precuela de 'The Dark Crystal' en forma de serie, la cual contará con la dirección de Louis Leterrier, el diseño de Jim Henson’s Creature Shop y la colaboración especial de Brian Froud, quien realizó el diseño conceptual original de las criaturas de la cinta de 1982. Pero lo más importante, es que confirmaron que 'The Dark Crystal: Age of Resistance' respetara la esencia de la película original, por lo que no usarán efectos generados por ordenador y todo se fabricará de forma artesanal, desde las marionetas hasta los escenarios.

Con todos esto, Netflix se prepara para asaltar por sorpresa el género fantástico con el que busca hacer frente a Amazon, quien ya prepara su serie de 'El Señor de los Anillos', y Disney+, que "sólo" tiene a Star Wars y Marvel.

Esto es todo lo que sabemos hasta el momento de la próxima gran serie de fantasía de Netflix, 'The Dark Crystal: Age of Resistance', que junto a 'The Witcher' buscará ser una importante arma dentro de la guerra del streaming que se avecina.

Jim Henson y su historia más compleja

Cuando Jim Henson era mundialmente conocido por haber dado vida a 'The Muppets', a finales de la década de 1970 se le ocurre la idea de crear un universo fantástico, muy al estilo Tolkien, y que no necesariamente tenía que estar centrado en los niños. Y es que para ese entonces, el nombre de Jim Henson se relacionaba con contenido para niños.

El mismo Henson buscó durante algunos años quitarse esta etiqueta, creando contenido para adultos con personajes infantiles. Es así como en 1982 llegó 'The Dark Crystal' y más tarde, en 1986 llegaría 'Labyrinth' ('Dentro del Laberinto'). 'The Dark Crystal' fue un proyecto arriesgado financiado por ITC Entertainment y Henson Associates, y que conseguiría la distribución de Universal Pictures, lo que le ayudó a llegar a un público más amplio.

En 'The Dark Crystal', Henson contó con el apoyo de Frank Oz, el famoso actor y titiritero que entre otras cosas, fue el responsable de dar vida a Yoda en 'Star Wars'. Brian Froud, ilustrador británico, fue la tercera pieza clave para 'The Dark Crystal', ya que él fue quien le puso rostro e imágenes al argumento creado por el mismo Henson, donde convergen la fantasía, magia y acción, y que posteriormente pasarían a manos de Oz para crear las marionetas y animatronics.

'The Dark Crystal', un origen épico

La trama de 'The Dark Crystal' es fácil de entender pero sumamente interesante, donde todo comienza con unos seres llamados Urskeks que habitaban el planeta Thra. Un día, el cristal oscuro, su más preciado tesoro y fuente de paz, armonía y sabiduría se rompe, lo que da paso a una serie de cambios.

Es así como los Urskeks se dividen en dos razas, los Mystics, que son sabios que viven meditando lejos de la sociedad, y los Skekses, seres malévolos que extraen la energía del cristal oscuro para mantener su fuerza y el control del Castillo de Cristal. Lo interesante, es que ambas razas mantienen un conexión que hace que cuando uno de los dos sufra una herida o muera, su contraparte en la otra raza sufrirá lo mismo.

La aventura comienza cuando han pasado mil años desde la rotura del cristal oscuro y sólo quedan diez miembros de cada raza. La profecía apuntaba a la restauración del cristal por parte de un joven elfo perteneciente al clan de los Gelflings, lo cual terminaría con el mal. Ante esto, los Skekses se lanzan contra los elfos y los exterminan, pero sin saber que los Mystics rescataron y criaron al último Gelfling, quien tendrá que reparar el cristal.

La cinta se estrenó durante la temporada navideña de 1982 y no fue un éxito instantáneo, ya que precisamente existía esa duda de si era una película para niños o adultos a pesar de ser clasificada para todo público. Sin embargo, 'The Dark Crystal' se colocó en el puesto 16 de las películas más vistas de Estados Unidos en 1982, mientras que en Francia y en Japón fue todo un fenómeno al ser la película más taquillera de 1983.

Con el paso del tiempo, se hizo acreedora a varios premios y reconocimientos, y pasó a convertirse en una cinta de culto con millones de adeptos en todo el mundo.

La secuela fallida y la precuela bajo el manto de Netflix

En 2007, durante la Comic-Con, se da a conocer que Jim Henson Company tiene la intención se crear una secuela de 'The Dark Crystal' que llevaría por nombre 'The Power of the Dark Crystal' y que se estrenaría en 2008. Finalmente el proyecto no consiguió financiación y tuvo que ser cancelado, aunque posteriormente se le dio vida en 2017 en forma de cómic de 12 tomos.

Diez años después de esto, y como parte de los 35 años de 'The Dark Crystal', Netflix suelta una bomba al anunciar que se habían hecho con los derechos de la famosa aventura fantástica de Jim Henson, y desarrollarían una precuela en forma de serie que se adentraría en este mundo fantástico.

Lo mejor de todo es que junto a Netflix estaba la misma The Jim Henson Company y su casa de desarrollo de personajes, así como el creador del arte conceptual, lo que, al menos en el papel, garantizaba que se respetaría en gran medida la idea original de Henson, lo que incluía el no usar CGI en ninguna de las escenas y sólo basarse en objetos creados a manos, tanto las marionetas como los escenarios, aunque algunos serán animatronics, tal y como sucedió en la cinta original.

Sinopsis de 'The Dark Crystal: Age of Resistance'

Esta precuela, bautizada como 'The Dark Crystal: Age of Resistance' será una serie de 10 episodios de una hora la cual se desarrollará varios años antes de los acontecimientos en 'The Dark Crystal'.

"Volvemos al mundo de Thra con una nueva aventura. Cuando tres Gelfling descubrieron el horroroso secreto detrás del poder de los Skekses, emprendieron un viaje épico para encender el fuego de la rebelión y salvar su reino. "El mundo de Thra se está muriendo. El Cristal de la Verdad está en el corazón de Thra, una fuente de poder indescriptible. Pero está dañado, corrompido por los malvados Skekses y una enfermedad se extiende por toda la tierra. Cuando tres Gelfling descubren la horrible verdad detrás del poder de los Skekses, se desarrolla una aventura a medida que desata la rebelión y comienza una batalla épica por el planeta."

Es así como en 'Age of Resistance' conoceremos los acontecimientos que llevaron al conflicto de la película de 1982.

Cindy Holland, vicepresidenta de contenido original de Netflix, mencionó:

"'The Dark Crystal: Age of Resistance' combinará el arte de la marioneta perfeccionado por The Jim Henson Company, con la visión de Louis, la poderosa narración de historias y una mezcla de imágenes de vanguardia con efectos visuales. No puedo esperar a que las familias de todo el mundo vean cómo damos vida a estos personajes únicos".

Por su parte, Lisa Henson, hija de Jim Henson y actual responsable de Jim Henson Company, comentó:

"Louis Leterrier es un apasionado del mundo de 'The Dark Crystal' y tiene una increíble visión creativa para la serie. Trae esta pasión a cada faceta de la producción mientras lidera el talentoso equipo de artistas y escritores que están dando vida a todo este universo. Netflix tiene un profundo respeto por el trabajo original de mi padre y por la gran cantidad de gente que inspiró. Son los socios perfectos para crear este próximo capítulo épico en la historia de 'The Dark Crystal' para los nuevos fans y los fans leales que han esperado tanto tiempo por más aventuras de este mundo".

Reparto de 'The Dark Crystal: Age of Resistance'

No conformes con traer de vuelta una de las historias más respetadas y queridas dentro del género fantástico, Netflix también está apostando todo al reunir un reparto nunca antes visto, que contempla autores de renombre que darán vida a los personajes de 'The Dark Crystal: Age of Resistance'.

Encabezando el reparto están Taron Egerton ('Kingsman'), Anya Taylor-Joy ('The Witch') y Nathalie Emmanuel ('Game of Thrones') que darán vida a Rian, Brea y Deet, nuestros tres héroes Gelfling.

Mientras que el resto se complementa con Caitriona Balfe ('Outlander'), Helena Bonham-Carter ('The King's Speech'), Harris Dickinson ('Maleficent 2'), Natalie Dormer ('Game of Thrones'), Eddie Izzard ('Ocean's Thirteen'), Theo James ('The Divergent'), Toby Jones ('Tinker Tailor Soldier Spy'), Shazad Latif ('Star Trek: Discovery'), Gugu Mbatha-Raw ('The Cloverfield Paradox'), Mark Strong ('Kingsman') y Alicia Vikander ('Tomb Raider').

Pero eso no es todo, ya que también estarán Mark Hamill ('Star Wars'), Harvey Fierstein ('Torch Song'), Ralph Ineson ('Game of Thrones'), Jason Isaacs ('The OA'), Keegan-Michael Key ('Key y Peele'), Ólafur Darri Ólafsson ('True Detective'), Simon Pegg ('Mission Impossible') y Andy Samberg ('Brooklyn Nine Nine').

Lisa Henson, CEO de The Jim Henson Company, mencionó:

"Es conmovedor ver a tantos actores verdaderamente talentosos unirse al universo de 'The Dar Crystal' añadiendo sus voces a la 'Era de la Resistencia'. Al igual que con la película original, ahora estamos añadiendo un reparto de voz del más alto calibre que proporcionará texturas y personalidad a las marionetas que son el corazón de la serie. Es emocionante ver a este equipo de artistas, titiriteros y ahora actores de voz, muchos inspirados por la película original de mi padre, trabajar juntos para realizar este mundo único, a través de su actuación y su talento artesanal, a una escala que rara vez se ve hoy día".

'The Dark Crystal: Age of Resistance', fecha de estreno en Netflix

La buena noticia es que no tendremos que esperar mucho más para el estreno de 'The Dark Crystal: Age of Resistance', ya que Netflix confirmó hoy que llegará a su plataforma el próximo viernes 30 de agosto de 2019. Y mientras preparan el primer tráiler, hoy también publicaron nuevas imágenes que nos dan una idea de lo que podemos esperar.