Todo lo que sabemos sobre la serie de 'The Witcher', la gran saga de fantasía que Netflix quiere llevar de libros y juegos a la televisión

Antihéroe. Brujo. Mata monstruos profesional. Geralt de Rivia es el protagonista de la saga 'The Witcher', un personaje nacido en las páginas escritas por el autor polaco Andrzej Sapkowski. Los libros ya eran una de las mejores sagas de la literatura fantástica, pero fue gracias a los videojuegos desarrollados por CDProjekt RED cuando 'The Witcher' alcanzó la fama internacional que tiene ahora.

En mayo de 2017, Netflix soltó el bombazo y anunció que 'The Witcher' tendrá serie de televisión. Una gran serie de fantasía para ocupar el hueco que dejará 'Juego de Tronos' al finalizar y un rival directo para la serie de 'El Señor de los Anillos', la otra gran saga de fantasía en manos de Amazon.

"No podemos estar más contentos por traer el memorable, rico y mágico mundo de Andrzej Sapkowski a todos los miembros de Netflix", comentó Erik Barmack, Vice Presidente de las series internacionales de Netflix. Y es que estamos ante uno de los grandes proyectos del año, una serie capaz de levantar una enorme expectación y convertirse en una de las referencias de la plataforma de streaming para los próximos años.

Aquí os dejamos con todo lo que sabemos hasta ahora (o creemos saber) de la serie de 'The Witcher' producida por Netflix.

Personajes, guión y cantidad de episodios

"Geralt de Rivia, un cazador de monstruos solitario, lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las personas a menudo se muestran más malvadas que las bestias. Pero el destino lo lanza hacia una poderosa hechicera y una joven princesa con un peligroso secreto. Los tres deberán aprender a navegar juntos por un continente cada vez más volátil."

Esta es la premisa de The Witcher, una serie que será producida por Sean Daniel (La Momia, Ben-Hur. The Expanse) y Jason Brown (The Expanse). Adicionalmente, se ha confirmado que Tomas Baginski, director de las tres cinemáticas de los videojuegos y el teaser de Cyberpunk 2077, dirigirá al menos uno de los ocho episodios de la primera temporada.

En abril del año pasado, la guionista Lauren S. Hissrich reveló que la serie se centrará en el desarrollo y la historia de los personajes que todos conocemos de los libros y videojuegos. Además de Geralt de Rivia, también harán aparición importantes personajes como Yennefer de Vengerberg, Triss Merigold, Ciri, Jaskier, Regis, Leo Bonhart o la yegua Sardinilla.

La serie será dirigida por Alik Sakharov ('House of Cards', 'Juego de Tronos') en cuatro episodios, incluyendo el primero. Y por Alex Garcia Lopez ('Utopia') y Charlotte Brändström ('Outlander', 'Counterpart', 'Disparue') quienes dirigirán dos episodios cada uno.

Relación con la obra original y los juegos

La serie de 'The Witcher' que prepara Netflix no es la primera adaptación sobre Geralt de Rivia. Sus aventuras ya fueron llevadas a la televisión polaca en una serie llamada Wiedźmin, aunque su presupuesto era bastante limitado y estaban basadas en un cómic en vez de las novelas. Entre eso y su baja calidad, Sapkowski no quiso saber nada.

No pasa así con la serie, que en principio se comunicó que contaría con el apoyo de Sapkowski. De hecho, el argumento estará basado por completo en las obras del autor polaco.

"Estoy encantado de que Netflix vaya a hacer una adaptación de mis historias, manteniéndose fiel al material original y a los temas que he estado más de treinta años escribiendo", explicó Sapkowski según informa The Hollywood Reporter.

Al contrario que la relación del escritor con CD Projekt Red, con quien mantiene una lucha por los derechos. La serie cuenta con el beneplácito del autor, aunque en una entrevista con el medio portugués JPN dejó claro que él no tiene responsabilidad en la serie:

“En todas las adaptaciones, ya sea la primera o la última, nunca voy a estar involucrado en su desarrollo. Desde mi punto de vista, el libro es el libro y la adaptación es la adaptación. Como dijo Kipling sobre el Este y el Oeste: "Esto es el Este y el Oeste es el Oeste, y los dos nunca se encontrarán". La adaptación y el original nunca se encontrarán. Nunca. Las adaptaciones deben buscar su encaje. Esto es todo lo que tengo que decir sobre esto porque, como usted puede saber, Netflix ha firmado un contrato conmigo donde se menciona explícitamente que cualquier información de producción que revele tendrá como resultado una sanción financiera severa. Lo que es bueno para mí, porque no sé nada. Así que no puedo decir nada".

El estudio Platige Image, que se encargará de los efectos especiales, ofrecía la siguiente descripción sobre el tono que tendrá la serie: "Es una historia sobre el hoy y los desafíos a los que nos enfrentamos, pero escondido bajo una cubierta de fantasía. Es una historia sobre nosotros, sobre el monstruo y el héroe que está en nuestros corazones." De manera paralela, Hissrich defendía en su activa cuenta personal que la serie claramente no es para niños.

Al igual que la saga, la serie de 'The Witcher' se desarrollará en El Continente, donde los humanos tienen esclavizados a elfos, enanos y gnomos. Un mundo dividido en dos partes en guerra y donde los brujos como Geralt de Rivia son conocidos por su habilidad para dar caza a los monstruos. Entre los personajes principales se encuentran Yennefer, la amante de Geralt y Ciri, su hija adoptiva que posee un gran poder mágico.

"Henry Cavill siempre había sido Geralt en mi mente"

A mediados del año pasado en una entrevista a IGN, el actor Henry Cavill dejó escapar que le encantaba el juego 'The Witcher 3' y que interpretar a Geralt de Rivia sería un "papel increíble". Poco después, Netflix y Lauren Schmidt Hissrich, productora ejecutiva y showrunner, confirmaron que Henry Cavill será el actor que dará vida a Geralt de Rivia.

"Cavill siempre había sido Geralt en mi mente, nadie más", comentó la productora en su cuenta personal de Twitter. Poco después, la cuenta de Netflix mostró un pequeño vídeo introductorio donde se mostró a Cavill en su papel.

Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP — Netflix US (@netflix) 31 de octubre de 2018

Doug Cockle, el actor que da vida al antihéroe en los videojuegos, ha dado su visto bueno a la elección de Henry Cavill.

Por el momento, ya se han filtrado imágenes del actor que también dio vida a Superman entrenando para su nuevo papel en la serie. Además de con el característico pelo blanco, también ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram donde se le ve con las cicatrices de Geralt de Rivia.

Ciri, Yennefer, Triss y el resto del reparto

Con el reparto del resto de personajes hubo polémica, en concreto con el personaje de Ciri. Inicialmente se rumoreó que sería interpretada por una actriz de raza negra, lo que provocó que muchos seguidores mostrasen su indignación. Una opinión que acabó derivando en amenazas e insultos a la productora. Finalmente, el personaje de Ciri estará interpretado por la actriz británica Freya Allan tal y como ha confirmado Netflix.

Otros personajes confirmados con los de Yennefer de Vengerberg, que será interpretado por la actriz británica Anya Chalotra. Y Triss Merigold, que será interpretada por Anna Shaffer. En este caso, la actriz no tiene el pelo pelirrojo característico de la hechicera, aunque no creemos que sea ningún problema del mismo modo que Henry Cavill tampoco tiene el pelo blanco.

Según IMDB, el reparto de la serie de 'The Witcher' quedará de la siguiente manera:

Henry Cavill - Geralt de Rivia.

- Geralt de Rivia. Freya Allan - Ciri.

- Ciri. Anya Chalotra - Yennefer de Vengerberg.

- Yennefer de Vengerberg. Anna Shaffer - Triss Merigold

- Triss Merigold Joey Batey - Jaskier.

- Jaskier. Jodhi Mayo - Calanthe.

- Calanthe. Björn Haraldsson Hlynur - Eist Tuirseach.

- Eist Tuirseach. Adam Levy - Armiño.

- Armiño. Natasha Culzac - Toruviel.

- Toruviel. Lars Mikkelsen - Stregobor.

- Stregobor. MyAnna Buring - Tissaia de Vries.

- Tissaia de Vries. Mimi Ndiweni - Fringilla Vigo.

- Fringilla Vigo. Therica Wilson-Read - Sabrina Glevissig.

- Sabrina Glevissig. Millie Brady - Córvida.

- Córvida. Royce Pierreson - Istredd.

- Istredd. Maciej Musiat - Sir Lazlo.

- Sir Lazlo. Wilson Radjou-Pujalte - Dara.

- Dara. Rebecca Benson - Marilka.

- Marilka. Shane Atwoll - Nohorn.

- Nohorn. Luke Neal - Vyr.

- Vyr. Matthew Neal - Nimir.

- Nimir. Tobi Bamtefa - Danek.

- Danek. Sonny Serkis - Martin.

- Martin. Roderick Hill - Fletcher.

- Fletcher. Inge Beckman - Aridea.

- Aridea. Charlotte O'Leary - Tiffania.

- Tiffania. Amit Shah - Torque.

- Torque. Tom Canton - Filavandrel.

Hungría y Gran Canaria, los sitios de rodaje

El rodaje se inició en Hungria, a finales de octubre del año pasado. A principio de marzo de 2019, el equipo se trasladó a las Islas Canarias para seguir grabando a propuesta del director Simon Emmanuel, en concreto a las islas de La Palma y La Gomera. La productora ha grabado durante nueve días en puntos como Maspalomas, el Roque Nublo, Cuevas Blancas, Tamadaba y Agaete.

Según Europa Press, la última jornada de grabación en las islas se realizó en la zona de Guayedra. Según informa la institución insular, se ha previsto que en los ocho capítulos habrá una gran presencia de la isla.

En abril, el equipo volvió a Budapest. Aunque recientemente se ha filtrado una escena con Anna Shaffer en el papel de Triss mientras rodaban en el castillo Ogrodzieniec, Polonia.

Estado de la serie y fecha previsto del estreno

La serie se encuentra en un estado muy avanzado y el rodaje principal se da por concluido. Según dejó entrever Ted Sarandos, CCO de Netflix, en una conferencia con los inversores, la serie de 'The Witcher' está prevista para otoño de 2019. Un momento donde 'Juego de Tronos' ya habrá terminado y se podrá dar paso a la aparición de esta nueva gran saga de fantasía con sus ocho episodios, cada uno de alrededor de una hora de duración según informa Variety.

Más información | 'The Witcher' en Netflix