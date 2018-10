El autor de 'The Witcher' vendió la saga por apenas 8.400 euros, ahora que es un éxito lucha por obtener millones

Cuando a Andrzej Sapkowski le ofrecieron la oportunidad de vender los derechos de uso de su saga lo tenía claro, no quería arriesgarse al posible éxito o fracaso que pudiese tener, así que acordó un precio fijo. La desarrolladora de videojuegos CD Projekt RED pago algo más de 8.400 euros al cambio y se quedó con el universo de 'The Witcher'. Un precio que puede parecer considerable para una saga sin un futuro asegurado, ahora que la desarrolladora polaca vende millones de copias y 'The Witcher' se ha convertido en un icono de la industria, esos 8.400 parecen una broma.

'The Witcher' llegó al público en forma de videojuego en 2007. La primera entrega del videojuego de rol sorprendió para bien, y en algo más de una década han lanzado un total de tres entregas de la saga. Tres entregas que la han catapultado al éxito y le han permitido vender 33 millones de copias entre 'The Witcher', 'The Witcher 2: Assassins of Kings' y 'The Witcher 3: Wild Hunt'. Sapkowski y su saga 'The Witcher' ya eran famosos años antes de los videojuegos, pero una evidentemente las consolas les ha catapultado al éxito.

"¿Quién podría prever su éxito? Yo no pude"

Andrzej Sapkowski no se olia que un videojuego de 'The Witcher' podía ser un éxito, quizás porque otra desarrolladora ya lo intentó previamente y no le fue muy bien. En CD Projekt RED querían hacer distinto, iban a usar a los personajes creados por Andrzej Sapkowski y su universo, pero con sus propias historias.

Al autor, por aquel entonces, le pareció buena idea según comentó en una entrevista el año pasado:

Estuve de acuerdo en que escribirían una historia completamente nueva usando mis personajes, mi ontología de este mundo loco. Crearían historias completamente nuevas. Les dije: "¿Por qué no? Por favor, demuestren lo buenos que son."

El error no estaba ahí, sino en lo que pidió a cambio. En vez de recibir una parte proporcional del éxito que pudiese tener el videojuego, decidió que quería una cuantía fija:

Me ofrecieron un porcentaje de sus ganancias. Dije: "No, no habrá ninguna ganancia en absoluto. ¡Dame todo mi dinero ahora mismo" Fue estúpido. Fui lo suficientemente estúpido como para dejar todo en sus manos porque no creía en su éxito. Pero ¿quién podría prever su éxito? Yo no pude".

Y este error le ha costado caro a Sapkowski, varios millones de euros ahora que la desarrolladora ingresa muchos más millones cada año por vender copias y copias de la saga. Ahora el autor intenta remediarlo reclamando más dinero a CD Projekt RED. Bajo su punto de vista, les vendió los derechos del primer videojuego, no de los dos siguientes. En CD Projekt RED no lo ven así, aseguran que tienen los derechos de uso de toda la obra. Es un punto complicado.

'The Witcher 3: Wild Hunt'

Un punto complicado que seguramente se resuelva en los tribunales si no llegan a un acuerdo previo. Y es que Andrzej Sapkowski recientemente ha demandado a la desarrolladora de software alegando precisamente que los derechos de uso eran sólo para el primer título. Pide alrededor de 16 millones de euros en regalías por 'The Witcher 2: Assassins of Kings' y 'The Witcher 3: Wild Hunt'.

La respuesta por parte de CD Prjekt RED es tajante en este asunto: la demanda carece de fundamento. No solamente porque cuentan con todos los derechos de uso según el contrato, sino porque la cantidad es desproporcionada según ellos. Por lo tanto, no procederán a pagar dicha cantidad. Queda en manos de los tribunales.

'The Witcher 3: Wild Hunt'

El videojuego que ha ensombrecido al libro

'The Witcher' ha sido una obra de culto desde años antes de que llegase el videojuego en 2007. El autor se ha ganado un nombre en su país natal, donde lo consideran el Tolkien polaco de la literatura fantástica. Pero cuando llegó al mercado 'The Witcher' como videojuego las cosas comenzaron a cambiar. Las editoriales vieron una nueva forma de promocionar el libro gracias al éxito del videojuego, por lo que comenzaron a añadir ilustraciones y a modificar aspectos de los libros para asemejarlos con el videojuego y que los usuarios pudiesen asociarlo más fácilmente. La línea que separaba la creación del autor y la creación de la desarrolladora se hizo más confusa.

'The Witcher 3: Wild Hunt'

Esto quizás no sea un problema en Polonia para Andrzej Sapkowski, pero sí en el extranjero y a nivel internacional. Porque fuera de Polonia es probable que el nuevo público llegue antes al videojuego que al libro. De hecho, muchos ni siquiera se plantearán que detrás esos videojuegos hay un libro, un universo entero pensado por una persona. Hay una alimentación mutua entre videojuego y libro, uno ofrece las ideas al otro, el otro ofrece el éxito al primero.

O no. Porque probablemente unos años, cuando se hable de 'The Witcher', la gente piense que era un gran videojuego con una muy buena historia. Pero es difícilmente se preguntarán quién es el autor de esos personajes. Si perder la oportunidad de ganar millones de euros no era suficiente, Andrzej Sapkowski tiene que lidiar con el reto de ser recordado. ¿Habrá aprendido de los errores con la serie?

Imagen | Pawel Lacheta