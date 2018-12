Esta pechuga de pollo es porno: así es como Tumblr quiere (intenta) borrar todo el contenido pornográfico de su sitio

Tumblr está por enfrentarse al cambio más importante desde su nacimiento, un cambio en el que quieren eliminar todo el contenido pornográfico alojado en su sitio. Una tarea titánica si contemplamos que Tumblr es y ha sido un importante bastión para el porno en internet.

Hace unos días, Tumblr anunció un cambio radical en sus políticas que los llevará a eliminar todo el "contenido para adultos, incluido contenido sexual explícito y desnudos (con algunas excepciones)" a partir del 17 de diciembre. Para esto, han implementado un algoritmo que les ayudará a identificar todo el contenido "ofensivo". Bueno, esa es la idea en la teoría, ya que en la práctica dicho algoritmo está plagado de errores censurando material que tiene poco o nada que ver con pornografía.

Desde gatitos hasta unicornios, pasando por dragones y todo tipo de ilustraciones

Tumblr sabe que están plagados de porno, y por ello pensaron que la implementación de un algoritmo de moderación automatizado sería la herramienta perfecta para esta tarea. El problema es que a sólo un día de esta implementación, miles de sus usuarios están recibiendo notificaciones de material ofensivo que será eliminado a partir del 17 de diciembre próximo, material que no tiene ninguna relación con lo que la compañía busca prohibir de ahora en adelante, es decir, el porno.

Tras haber sido catalogado como un sitio que recibía con los brazos abiertos cualquier tipo de expresión sexual, en sólo un día ha tirado todo por la borda no sólo por la decisión de eliminar el porno, sino también por la forma en la que lo están haciendo, la cual está plagada de errores, dañando así el trabajo y las publicaciones de otros usuarios que no deberían ser afectados por estos cambios.

Como respuesta a esto, los usuarios están compartiendo, bajo el hashtag #TooSexyForTumblr, cómo les están marcando ('flagged') algunas de sus publicaciones, ya que el algoritmo los está detectando como contenido pornográfico, con resultados que van desde lo hilarante hasta lo asombroso e inexplicable.

Como le veíamos al inicio de este post, Tumblr ha marcado la foto de una pechuga de pollo como contenido ofensivo.

Lo mismo ha ocurrido con Jesús.

Juguetes con pezones al descubierto.

Tumblr's nipple-sensing AI is on point pic.twitter.com/kdG6PoRfzT — Raspberry Chainsaw (@ZAWARUMONO) 4 de diciembre de 2018

Viejos anuncios retro.

Post flagged by Tumblr's "adult content" AI on my 80s/90s blog. pic.twitter.com/Y1JeW68raa — Inca Child Mummy (@burkinibabe) 4 de diciembre de 2018

@Tumblr why does your AI flag every post with a woman or animal in it? pic.twitter.com/GneeG0UJGK — Inca Child Mummy (@burkinibabe) 4 de diciembre de 2018

Así como este tipo de contenido, donde hay dibujos de unicornios vomitando, gatitos, manualidades o patentes de máquinas para limpiar botas.

Vamos, hasta Tumblr es capaz de censurar el contenido de Tumblr.

"Sabemos que nuestro algoritmo está lejos de ser perfecto"

Ante este pequeño desastre, Tumblr explicó que esta tarea se lleva a cabo con "una combinación que contempla machine-learning y moderación humana por parte de nuestro equipo de Trust & Safety, el grupo de personas que ayuda a moderar Tumblr". Asimismo, aseguran que el equipo humano se ha incrementado en los últimos para ayudar en esta labor.

Como parte del anuncio de estos cambios, Jeff D’Onofrio, CEO de Tumblr, aceptó que el algoritmo estaba lejos de ser perfecto, por lo que decidieron arrancar con esta clasificación ahora e implementar una forma de solicitar una revisión al equipo, la cual está incluida en todas las publicaciones que han sido marcadas como inapropiadas. Con esto, tratarían de garantizar un mejor entrenamiento al sistema para detectar con mayor precisión contenido pornográfico. O al menos eso es lo que asegura el ejecutivo.

Lo que es un hecho es que la comunidad está muy ofendida, mientras que los actuales usuarios amenazan con abandonar Tumblr si no se cambia de parecer en los próximos días. Veremos qué sucede el próximo 17 de diciembre.