El viernes Amazon lanzó su mejor oferta en el Mac mini M4. Viene con 24 GB de memoria unificada y sigue estando disponible

Desde su lanzamiento, hemos visto varias ofertas en el Mac mini M4, sobre todo en su configuración más básica de 16 GB de memoria unificada y de 256 GB de almacenamiento interno. Pero esta vez ha llegado en Amazon una gran oferta en una configuración más alta. Se puede encontrar por 1.118 euros y se trata del precio mínimo histórico de la tienda.

Nunca ha estado tan barato en Amazon

El Mac mini M4 que podemos encontrar de oferta en Amazon es aquel que viene con una configuración de 24 GB de memoria unificada y de 512 GB de almacenamiento interno, por lo que es ideal para aquellos que estén buscando una mejor configuración que la básica sin necesidad de pagar el precio oficial, que es de 1.219 euros.

El ordenador de Apple es perfecto para trabajar. Es el que me compré yo hace unos meses y ofrece un rendimiento sobresaliente. Sorprende ver lo pequeño que es —cabe en la palma de la mano— y no hace prácticamente nada de ruido, o al menos con un uso habitual no se escucha nada.

Monta el chip M4 de Apple, por lo que no sólo ofrece un gran rendimiento, sino que también es compatible con Apple Intelligence. Entre otras cosas, incluye varios puertos Thunderbolt, por lo que si echamos en falta algún puerto USB-A cabe mencionar que Satechi ya ha lanzado su soporte hub, y no es excesivamente caro.

