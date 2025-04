Hace casi dos meses compré el Mac mini M4. Por este precio, volvería a hacerlo sin pensarlo dos veces

Hace casi dos meses que compré mi primer ordenador de Apple, concretamente el Mac mini M4. Mi anterior ordenador lo pedía a gritos y justamente pude encontrarlo de oferta en MediaMarkt. Aunque esta vez es en Amazon, el Mac ha bajado hasta los 659 euros; este es el precio que pagué yo por él, y volvería a hacerlo sin pensármelo dos veces.

Un equipo de Apple que es ideal para trabajar

El Mac mini M4 es uno de los dispositivos con mejor relación calidad-precio dentro del catálogo de Apple. El ordenador sorprende a simple vista por su tamaño (cabe en la palma de la mano) y ofrece un excelente rendimiento gracias al chip M4 de Apple. Además, es compatible con Apple Intelligence, algo útil si queremos un equipo que disponga de funciones de Inteligencia Artificial.

Por otro lado, una de las cosas que más me llamaron la atención es que, pese a su tamaño, se trata de un equipo muy silencioso. Llevo algo menos de dos meses con él, pero en este tiempo no lo he escuchado en ningún momento: no hace nada de ruido incluso al utilizar varias apps a la vez.

Quizás el mayor punto negativo sea la conectividad, concretamente el número y la variedad de puertos. Para dar contexto, viene con cinco puertos Thunderbolt, un Jack de 3,5 mm, un puerto Ethernet y un puerto HDMI. Esto se puede "solucionar" con el soporte hub de Satechi; cuesta 119,99 euros, pero es el complemento ideal si lo que buscamos es una mayor cantidad y variedad de puertos en el Mac mini M4. Además, permite añadirle un SSD.

También te pueden interesar estos accesorios para el Mac mini M4

Imágenes | Pedro Aznar en Applesfera, Apple

