Ahora que estamos muy cerca de la llegada del Viernes Negro del Black Friday, podemos encontrar muy buenas ofertas en ordenadores portátiles, sobre todo en modelos gaming. Amazon tiene el Asus V16 con un descuento durante su Black Friday anticipado y se queda por 949 euros.

Asus V16 Hoy en Amazon — 949,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un ordenador portátil gaming con buena configuración

El precio mediano (el que suelen pagar los clientes de Amazon) de este ordenador portátil es de 1.091,87 euros, por lo que con la oferta actual de la tienda podemos tenerlo en casa más barato. La oferta estará disponible hasta el próximo 30 de noviembre, salvo que antes se agote el stock.

El ordenador portátil gaming viene con una buena configuración para jugar a prácticamente cualquier videojuego. En primer lugar, monta un procesador Intel Core 7 240H junto con una configuración de 16 GB de RAM (DDR5) y 1 TB de almacenamiento interno (SSD).

También viene con una tarjeta gráfica Nvidia RTX 5060 (8 GB) y con un teclado QWERTY en español con pad numérico. Además, su pantalla de 16 pulgadas ofrece una resolución de 1920 x 1200 pixeles y una tasa de refresco de 144 Hz. Eso sí, viene sin sistema operativo.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Asus V16 hoy ✅ LO MEJOR Su configuración de RAM, almacenamiento y tarjeta gráfica Nvidia .

. Permite aumentar la memoria RAM hasta 32 GB. ❌ LO PEOR Viene sin sistema operativo .

. Hace unos meses estuvo más barato. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ordenador portátil gaming con una buena configuración para jugar, teniendo siempre en mente que tenga un precio ajustado. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres jugar en calidad ultra a todos los videojuegos o en resolución 4K con un monitor externo.

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Imágenes | Asus

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