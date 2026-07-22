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Tiene pantalla 2K de 16 pulgadas y está casi a mitad de precio: así es el chollo de MediaMarkt en este portátil HP

Un ordenador portátil bueno, bonito y muy barato

Hp Omnibook 3
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Alberto García

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La crisis de la RAM ha afectado al precio de muchísimos dispositivos, entre ellos los ordenadores portátiles. Sin embargo, de vez en cuando encontramos precios bastante llamativos, especialmente cuando estos dispositivos bajan de precio a través de ofertas. Un buen ejemplo lo tenemos en MediaMarkt con dos ordenadores que tienen precios muy atractivos:

  • HP OmniBook 3 por 349 euros, un modelo más básico.
  • HP OmniBook 3 por 579 euros, un portátil más completo con un procesador Intel i7.
HP OmniBook 3

HP OmniBook 3

PVP en MediaMarkt — 349,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un ordenador portátil bueno, bonito y barato

Hp Omnibook 3 Mediamarkt

Centrándonos en el primer modelo, que es el que tiene la mejor relación calidad-precio, nos encontramos ante un portátil que destaca sobre todo por su pantalla, ya que no solo es grande al tener una diagonal de 16 pulgadas, sino que además ofrecer una muy buena resolución 2K, por lo que es ideal para ciertas tareas de estudio y trabajo, así como también para consumir contenido multimedia.

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A nivel interno tenemos el procesador AMD Ryzen 3 7320U junto con una configuración de 8 GB de RAM (DDR5) y 512 GB de almacenamiento interno (SSD). No es una configuración especialmente alta, pero sí que es suficiente para estudiar y consumir contenido multimedia.

Por otro lado, el ordenador cuenta con gráficos integrados, en este caso AMD Radeon 610M. No incluye sistema operativo, por lo que debemos instalárselo nosotros, y tampoco cuenta con cargador, algo que es cada vez más frecuente en ordenadores portátiles.

⚡ EN RESUMEN: oferta del HP OmniBook 3 hoy

 LO MEJOR

  • Su pantalla, que tiene una diagonal de 16 pulgadas y su resolución es 2K.
  • Su precio, que ha caído casi a la mitad.

❌ LO PEOR

  • Viene sin sistema operativo.
  • Viene sin cargador.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ordenador bueno, bonito y barato para estudiar o consumir contenido multimedia y tienes nociones sobre cómo instalar un sistema operativo.

⛔ NO LO COMPRES SI... Si no sabes instalar un sistema operativo o si simplemente, por tu trabajo o estudios, necesitas un equipo más potente.

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