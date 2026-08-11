Tiene 32 GB de RAM y 1 TB de SSD. Este portátil Asus con pantalla OLED y Windows 11 baja de precio

La crisis de la RAM ha hecho que muchos dispositivos se encarezcan, pero lo cierto es que todavía seguimos viendo precios muy atractivos cuando están de oferta. En ordenadores, ahora mismo destaca el Asus Zeenbook S, un portátil bastante completo que ha bajado de los 1.799 euros hasta los 1.489,99 euros.

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Un portátil con pantalla OLED

El Asus Zennbook S es un ordenador portátil que está más pensado para la productividad que para los videojuegos. En primer lugar, uno de sus puntos destacables es que incorpora una pantalla con tecnología de panel OLED, ofreciendo de esta forma una gran profundidad en los colores.

La diagonal de pantalla de este ordenador es de 15,6 pulgadas y ofrece una resolución WQXGA+ y una tasa de refresco de 120 Hz, por lo que la pantalla se ve bastante fluida. Además, viene con Windows 11 Home preinstalado, algo que no solemos ver en demasiados ordenadores.

Por otro lado, a nivel interno nos encontramos con el procesador AMD Ryzen AI 9 HX 370 junto con una configuración de 32 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento interno (SSD). Además, cuenta con una gráfica Radeon 890M y, según la propia marca, tiene una durabilidad militar con certificado MIL-STD 810H.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Asus Zennbook S hoy ✅ LO MEJOR Su pantalla OLED, que además ofrece una buena resolución y una buena tasa de refresco.

Su configuración de 32 GB de RAM y 1 TB de SSD.

Viene con Windows 11 Home.

Tiene certificado de grado militar. ❌ LO PEOR Su gráfica no es ideal para gaming. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ordenador portátil para productividad que cuente con una buena configuración de RAM y almacenamiento y una excelente pantalla. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un ordenador para jugar. Hay otros modelos más aptos para gaming.

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