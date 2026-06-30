El teclado con pantalla de Corsair recibe su primera oferta en Amazon: tiene formato 96% y se integra con dispositivos de Elgato

Los teclados gaming han evolucionado tanto que hoy en día podemos encontrar modelos bastante particulares, como el que viene con Stream Deck integrado. Lo bueno es que, pese a ser teclados bastante caros, con el tiempo van bajando de precio, y es lo que le ha pasado al Corsair Vanguard 96 Wireless, que ahora mismo se encuentra de oferta en Amazon por 179,99 euros. En otras tiendas como MediaMarkt o El Corte Inglés también se puede encontrar al mismo precio.

Un teclado con pantalla que se integra con el software Elgato Stream Deck

El Corsair Vanguard 96 Wireless es un teclado mecánico con formato 96%, lo que quiere decir que es casi completo al eliminar los espacios entre cada tecla, haciéndolo más compacto; de esta forma, cuenta con pad numérico y con teclas macro. Pero sin duda alguna lo más destacable es que incorpora una pantalla LCD en la parte superior derecha, y que es más útil de lo que parece.

La pantalla de 1,9 pulgadas se puede personalizar a través del software de la marca para que muestre animaciones, imágenes o símbolos que se pueden activar o desactivar mediante el dial multimedia. Además, las teclas macro se integran en el software de Elgato Stream Deck, por lo que se pueden seleccionar los atajos que tengamos personalizados en su software.

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Por otro lado, el teclado cuenta con teclas MLX Plasma de Corsair, incluye un sistema de amortiguación acústica de cuatro capas que, según la marca, promete una reducción del ruido para que las pulsaciones sean más suaves, algo que viene muy bien si lo queremos utilizar en tareas de productividad.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Corsair Vanguard 96 Wireless hoy ✅ LO MEJOR Su personalización : permite personalizar la pantalla y todas las teclas macro que incorpora, que no son pocas.

: permite personalizar la pantalla y todas las teclas macro que incorpora, que no son pocas. La integración con Elgato Stream Deck, de tal forma que podemos elegir los ajustes que ya tengamos personalizados. ❌ LO PEOR La pantalla está en posición horizontal: no tiene ángulo, por lo que puede no verse del todo bien si no inclinamos el teclado. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un teclado claramente orientado al gaming, pero con una personalización tan buena que permite crear múltiples atajos para la productividad. ⛔ NO LO COMPRES SI... No soportas el ruido de los teclados mecánicos. Los de membrana hacen mucho menos ruido y suelen ser más económicos.

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Imágenes | Corsair

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