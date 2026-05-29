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Si te cabe en el salón, no te lo pienses: Amazon tumba el precio de la televisión de 100 pulgadas más espectacular de Xiaomi

Ideal para ver el próximo Mundial de fútbol o cine a lo grande sin necesidad de un proyector

Xiaomi Tv Max 100 2025 1
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Fran León

Editor - Xataka Selección
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Hasta hace muy poco, si querías disfrutar de una experiencia verdaderamente cinematográfica en casa con una diagonal de tres cifras, la única opción real era recurrir a un proyector, con todos los inconvenientes de brillo, contraste y cables que eso conlleva. Eso, o desembolsar los miles de euros que las marcas tradicionales pedían por sus paneles más colosales.

Pero Xiaomi ha llegado para romper las reglas del juego y, ahora, en Amazon, puedes conseguir rebajada esta Xiaomi TV Max 100 (2025), una enorme tele de 100 pulgadas que ha pasado de costar 1.999 euros a 1.247,11 euros.

XIAOMI TV MAX 100 2025

XIAOMI TV MAX 100 2025

Hoy en Amazon — 1.247,11 Powerplanet — 1.459,00 Xiaomi — 1.799,00 PcComponentes — 1.999,00
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Una tele con tecnología QLED y 144 Hz

Xiaomi Tv Max 100 2025

Antes de nada, hay que hablar claro y tener 100 pulgadas en el salón significa contar con un panel que roza los 2,2 metros de ancho. Eso sí, con este modelo, Xiaomi no se ha limitado a hacer una televisión grande y barata. Esta Xiaomi TV Max 100 cuenta con tecnología de nanocristales Quantum Dot (QLED), lo que asegura un buen volumen de color, negros más profundos que los de un panel LED convencional y un nivel de brillo idóneo para disfrutar de contenido en estancias iluminadas.

Para los amantes del cine, la inclusión de HDR10+ y Dolby Vision garantiza que cada plano de tus películas y series favoritas se muestre exactamente como el director lo concibió. Aunque donde esta televisión también destaca es en el terreno gaming. Está equipada con puertos HDMI 2.1 y una tasa de refresco nativa de 144 Hz, siendo ideal para conectarle una PS5, una Xbox Series X o un PC de alta gama.

Además, el sistema operativo bajo el que funciona es Google TV. El sistema operativo de Google podría decir que es, hoy en día, uno de los más limpios y potentes del mercado e integra Google Assistant y Chromecast para lanzar contenido del móvil a la tele en un segundo.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart Xiaomi tv max 100 (2025)

 LO MEJOR

  • Inmersión absoluta: no hay proyector ni televisión comercial estándar que compita con la sensación de tener un panel real de 100 pulgadas en el salón. Es literalmente un cine en casa.
  • Google TV como cerebro: olvídate de los sistemas operativos lentos o con pocas apps de otras marcas económicas. Google TV se mueve de forma fluida, es ultra intuitivo y tiene compatibilidad total con cualquier app de streaming.

❌ LO PEOR

  • Dimensiones y peso logístico... Mover e instalar un aparato que roza los 60 kg (sin soporte) y mide más de dos metros es una odisea. Necesitas ayuda obligatoria de varias personas, una pared muy resistente o un mueble extremadamente ancho y robusto.
  • Sonido modesto... Aunque es compatible con Dolby Atmos, los altavoces integrados se quedan muy cortos para la inmensidad de la pantalla. Para tener una experiencia equilibrada, vas a tener que invertir sí o sí en una buena barra de sonido o en sistema Home Cinema.

💡 CÓMPRALO SI... Eres cineasta empedernido o amante del deporte. Si devoras series, películas y eventos deportivos en directo y quieres vivir la experiencia de estadio o sala de cine sin moverte del sofá, esta tele es para ti.

⛔ NO LO COMPRES SI...La distancia entre tus ojos y la pantalla va a ser de menos de tres metros, acabarás con fatiga visual (será como sentarte en la primera fila del cine). Además, asegúrate de que la caja cabe por el ascensor o el hueco de la escalera.
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Algunas barras de sonido para potenciar el audio en esta tele

Sony HT-S40R - Barra de Sonido 5.1

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Hoy en Fnac — 236,31 Amazon — 249,00 PcComponentes — 277,66
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ULTIMEA Barra de Sonido 5.1 con Dolby Atmos

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Hoy en Amazon — 189,99 PcComponentes — 248,99
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