Solo durante 24 horas: los últimos AirTag de Apple están de oferta en MediaMarkt. Y es el pack de cuatro unidades

El verano está a punto de comenzar y, con él, muchos afortunados hacen alguna escapada. Aunque en general nos pueden ir muy bien, para ese tipo de viajes va genial tener un localizador tipo AirTag para colocarlo en el equipaje, por ejemplo. Si estabas buscando la nueva generación del localizador de Apple, esta oferta de MediaMarkt te puede interesar: el pack de cuatro sale por 94,99 euros (también en Amazon, que ha igualado). Eso sí: solo hasta mañana.

Una compra ideal justo antes de las vacaciones

Este pack de cuatro localizadores de Apple tiene un PVP de 119 euros, aunque ya los hemos visto varias veces por 99,99 euros. Es cierto que no es una rebaja gigantesca la que tiene este pack en MediaMarkt y en Amazon, pero aun así, es el precio más bajo que ha marcado hasta la fecha.

Esta nueva generación del AirTag de Apple viene con algunas mejoras interesantes, como que ahora la precisión del mismo se mantiene estable incluso a 26 metros de distancia. Además de esto, también cuenta con un altavoz que suena más fuerte para que sea más fácil de localizar, algo idóneo si, por ejemplo, lo colocas en las llaves y estas se caen en algún hueco estrecho.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo

A todo lo anterior hay que sumarle que ahora se puede utilizar la búsqueda precisa con un Apple Watch, aunque no todos los modelos son compatibles (solo del Apple Watch 9 en adelante y en los Watch Ultra). Es una compra muy interesante de cara a las vacaciones, puesto que puedes colocar estos AirTag en la maleta, la mochila, la cartera o las llaves, por ejemplo.

⚡ EN RESUMEN: oferta del pack de 4 airtag ✅ LO MEJOR Se pueden localizar a más distancia: Que la conexión se mantenga estable a más distancia es genial, al igual que ocurre con el sonido más alto.

Que la conexión se mantenga estable a más distancia es genial, al igual que ocurre con el sonido más alto. Poder usar la búsqueda precisa con el Watch es genial: Si tienes un Apple Watch compatible, podrás utilizar la búsqueda precisa sin tocar el móvil. ❌ LO PEOR Necesitas un iPhone "actual" para aprovecharlos al máximo: Para aprovechar todas las características del nuevo AirTag, es necesario tener un iPhone 15 o posterior. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas varios localizadores de Apple y tienes un iPhone compatible. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres optar por un AirTag de primera generación porque tienes un iPhone más antiguo (o quieres gastar menos dinero).

También te puede interesar

UGREEN FineTrack Duo Soporte iOS Find My o Android Find Hub Smart Finder Carga USB C Localizador Bluetooth SmartTag Tracker Rastreador para Llaves Equipaje Cartera Bicicleta Mochila Bolso(4 Piezas) Hoy en Amazon — 33,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi Smart Tag, Compatible con Apple Find My y Google Android Find Hub, localizador, buscador para Equipaje/Bolsos/Carteras/Mascotas, IP67, batería con más de 1 año de autonomía, Pack de 4 Hoy en Amazon — 49,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xataka, Apple

En Xataka | Cinco marcas y un solo objetivo: buscamos el localizador perfecto para tus llaves, la cartera o la maleta

En Xataka | El mejor AirTag para Android. ¿Cuál comprar? Consejos y recomendaciones