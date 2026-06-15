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Solo durante 24 horas: los últimos AirTag de Apple están de oferta en MediaMarkt. Y es el pack de cuatro unidades

Es una buena oportunidad para hacernos con estos localizadores a su mínimo histórico

Apple Airtag
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Juan Lorente

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El verano está a punto de comenzar y, con él, muchos afortunados hacen alguna escapada. Aunque en general nos pueden ir muy bien, para ese tipo de viajes va genial tener un localizador tipo AirTag para colocarlo en el equipaje, por ejemplo. Si estabas buscando la nueva generación del localizador de Apple, esta oferta de MediaMarkt te puede interesar: el pack de cuatro sale por 94,99 euros (también en Amazon, que ha igualado). Eso sí: solo hasta mañana.

Apple AirTag Paquete de 4 ​​​​​​​(2.ª generación): Permite localizar Llaves, Carteras y más; función de localización con Sonido; hasta 1,5 Veces más Alcance en Búsqueda de Precisión

Apple AirTag Paquete de 4 ​​​​​​​(2.ª generación): Permite localizar Llaves, Carteras y más; función de localización con Sonido; hasta 1,5 Veces más Alcance en Búsqueda de Precisión

PVP en MediaMarkt — 94,99 Amazon — 94,99 PcComponentes — 99,99 FNAC — 102,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una compra ideal justo antes de las vacaciones

Airtag

Este pack de cuatro localizadores de Apple tiene un PVP de 119 euros, aunque ya los hemos visto varias veces por 99,99 euros. Es cierto que no es una rebaja gigantesca la que tiene este pack en MediaMarkt y en Amazon, pero aun así, es el precio más bajo que ha marcado hasta la fecha.

Esta nueva generación del AirTag de Apple viene con algunas mejoras interesantes, como que ahora la precisión del mismo se mantiene estable incluso a 26 metros de distancia. Además de esto, también cuenta con un altavoz que suena más fuerte para que sea más fácil de localizar, algo idóneo si, por ejemplo, lo colocas en las llaves y estas se caen en algún hueco estrecho.

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A todo lo anterior hay que sumarle que ahora se puede utilizar la búsqueda precisa con un Apple Watch, aunque no todos los modelos son compatibles (solo del Apple Watch 9 en adelante y en los Watch Ultra). Es una compra muy interesante de cara a las vacaciones, puesto que puedes colocar estos AirTag en la maleta, la mochila, la cartera o las llaves, por ejemplo.

⚡ EN RESUMEN: oferta del pack de 4 airtag

 LO MEJOR

  • Se pueden localizar a más distancia: Que la conexión se mantenga estable a más distancia es genial, al igual que ocurre con el sonido más alto.
  • Poder usar la búsqueda precisa con el Watch es genial: Si tienes un Apple Watch compatible, podrás utilizar la búsqueda precisa sin tocar el móvil.

❌ LO PEOR

  • Necesitas un iPhone "actual" para aprovecharlos al máximo: Para aprovechar todas las características del nuevo AirTag, es necesario tener un iPhone 15 o posterior.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas varios localizadores de Apple y tienes un iPhone compatible.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres optar por un AirTag de primera generación porque tienes un iPhone más antiguo (o quieres gastar menos dinero).
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