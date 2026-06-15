Solo durante 24 horas: los últimos AirTag de Apple están de oferta en MediaMarkt. Y es el pack de cuatro unidades

El verano está a punto de comenzar y, con él, muchos afortunados hacen alguna escapada. Aunque en general nos pueden ir muy bien, para ese tipo de viajes va genial tener un localizador tipo AirTag para colocarlo en el equipaje, por ejemplo. Si estabas buscando la nueva generación del localizador de Apple, esta oferta de MediaMarkt te puede interesar: el pack de cuatro sale por 94,99 euros (también en Amazon, que ha igualado). Eso sí: solo hasta mañana.
Apple AirTag Paquete de 4 (2.ª generación): Permite localizar Llaves, Carteras y más; función de localización con Sonido; hasta 1,5 Veces más Alcance en Búsqueda de Precisión
Una compra ideal justo antes de las vacaciones
Este pack de cuatro localizadores de Apple tiene un PVP de 119 euros, aunque ya los hemos visto varias veces por 99,99 euros. Es cierto que no es una rebaja gigantesca la que tiene este pack en MediaMarkt y en Amazon, pero aun así, es el precio más bajo que ha marcado hasta la fecha.
Esta nueva generación del AirTag de Apple viene con algunas mejoras interesantes, como que ahora la precisión del mismo se mantiene estable incluso a 26 metros de distancia. Además de esto, también cuenta con un altavoz que suena más fuerte para que sea más fácil de localizar, algo idóneo si, por ejemplo, lo colocas en las llaves y estas se caen en algún hueco estrecho.
A todo lo anterior hay que sumarle que ahora se puede utilizar la búsqueda precisa con un Apple Watch, aunque no todos los modelos son compatibles (solo del Apple Watch 9 en adelante y en los Watch Ultra). Es una compra muy interesante de cara a las vacaciones, puesto que puedes colocar estos AirTag en la maleta, la mochila, la cartera o las llaves, por ejemplo.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del pack de 4 airtag
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas varios localizadores de Apple y tienes un iPhone compatible.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres optar por un AirTag de primera generación porque tienes un iPhone más antiguo (o quieres gastar menos dinero).
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Imágenes | Xataka, Apple
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