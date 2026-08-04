SkyShowtime estrena su nueva oferta anual y sin anuncios con descuento del 25% en sus dos planes estándar y prémium

Cada poco tiempo encontramos alguna que otra oferta en las plataformas de streaming. De vez en cuando son mensualidades con precios reducidos, otras tantas son pruebas que duran unos cuantos días y a veces son años enteros con precios rebajados. Este es el último caso de la nueva promoción de SkyShowtime: ahora se puede acceder a la plataforma por un precio desde 6,69 euros al mes.

SkyShowtime Estándar sin anuncios - Tres meses de oferta PVP en SkyShowtime — 6,69 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Descuento del 25% durante seis o 12 meses

'Cómo entrenar a tu dragón' está disponible en SkyShowtime.

La promoción de SkyShowtime varía dependiendo de cuánto tiempo queramos estar suscritos. De esta forma, tenemos varios precios en los diferentes niveles de suscripción estándar y prémium.

Suscripción estándar:

Por 6,69 euros al mes eligiendo el plan anual. Su anterior precio era de 8,99 euros.

Por 6,99 euros al mes eligiendo el plan semestral Su anterior precio era de 8,99 euros.

Suscripción prémium:

Por 10,49 euros al mes eligiendo el plan anual Su anterior precio era de 13,99 euros.

Por 10,99 euros al mes eligiendo el plan semestral Su anterior precio era de 13,99 euros.

La suscripción estándar incluye contenido sin anuncios, resolución Full HD, reproducción simultánea en dos dispositivos y 30 descargas en un mes.

La suscripción prémium incluye contenido sin anuncios, resolución 4K UHD, reproducción simultánea en cinco dispositivos, 100 descargas al mes y compatibilidad con Dolby Atmos.

Cabe mencionar que la suscripción pasará a su precio habitual en el mismo momento en el que pasen los 12 meses, o seis si hemos elegido esa promoción. Además, tal y como menciona la plataforma, se puede cancelar cuando queramos, pero hay un compromiso de 12 o seis meses dependiendo de qué oferta elijamos.

Y... ¿qué puedo ver en SkyShowtime? Poco a poco va aumentando el catálogo de películas, series y documentales. Hay algunas series populares como 'Rancho Dutton' o la clásica 'Yellowstone', que actualmente están en el top 10 de las más populares en España (dentro de la plataforma). De películas también tenemos 'Jurassic World: El renacer', 'Cómo entrenar a tu dragón' o 'Nadie 2', que también están en el top 10 de películas.

En cualquier caso, hay contenido muy variado para encontrar algo que ver, ya sea de cine de acción, series dramáticas y mucho más.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | SkyShowtime, Universal Pictures

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