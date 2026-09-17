La semana que viene llega a Aldi una cámara de videovigilancia inteligente para proteger tu hogar por menos de 15 euros

Proteger el interior de tu casa sin gastar una fortuna es cada vez más sencillo. Si buscas un dispositivo inteligente para echar un ojo a tus mascotas, vigilar una estancia o reforzar la seguridad de tu hogar, Aldi suma a su catálogo, a partir del próximo 26 de septiembre, un chollo difícil de ignorar: la cámara de vigilancia smart Ambiano por tan solo 14,99 euros.

Si no tienes un supermercado Aldi cerca o cuando vayas ya se ha agotado, en Amazon tienes una alternativa económica que te puede interesar. Se trata de la Tapo C200C, con cobertura 360º, detección IA y resolución de 1.080p. Ahora está rebajada a 21,99 euros.

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Una cámara de vigilancia buena, bonita y barata

A pesar de su ajustado importe, esta cámara de vigilancia de Aldi destaca por no recortar en funciones esenciales para la seguridad del hogar. Integra un sensor de movimiento acompañado de cobertura de gran ángulo y un sistema de seguimiento automático, lo que le permite rotar y seguir de forma fluida a cualquier persona o mascota que se desplace dentro de su campo de visión.

A esto se suma la visión nocturna, imprescindible para mantener la vigilancia continua durante las horas de oscuridad sin perder detalle de lo que ocurre en la estancia. En el apartado conectividad e interacción, la cámara cuenta con audio bidireccional, una función idónea no solo para escuchar lo que sucede en tiempo real, sino también para emitir voz directamente a través de su altavoz integrado (algo especialmente útil para hablar con la familia o calmar a tus mascotas a distancia).

Todo el control del dispositivo se gestiona cómodamente desde el móvil mediante su aplicación compatible tanto con iOS como con Android, permitiendo monitorizar el directo y recibir alertas en cualquier lugar.

⚡ EN RESUMEN: cámara de vigilancia ambiano en aldi ✅ LO MEJOR Cobertura completa: el seguimiento automático y la rotación abarcan prácticamente toda la estancia sin dejar ángulos muertos.

el seguimiento automático y la rotación abarcan prácticamente toda la estancia sin dejar ángulos muertos. Prestaciones redondas: incluye visión nocturna y audio bidireccional, dos imprescindibles en cámaras que suelen costar el doble. ❌ LO PEOR Calidad de materiales... Construcción en plástico ligero y sencillo, pensada estrictamente para interiores resguardados.

Construcción en plástico ligero y sencillo, pensada estrictamente para interiores resguardados. Conectividad... Funciona solo en la banda Wi-Fi de 2,4 GHz (no soporta 5 GHz) y la app propia puede resultar más tosca que las de grandes marcas. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres iniciarte en la domótica con una inversión mínima ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres exigente y buscas integración nativa en ecosistemas avanzados de hogar conectado o máxima resolución.

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Imágenes | Aldi

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