Se desploma el precio de esta cafetera Breville: olor a café de verdad cada mañana en casa elaborando tu propio espresso o latte

Breville, que en Europa comercializa muchas de sus cafeteras bajo la marca Sage, es una auténtica referencia en el mundo del café. Tantos en gamas premium como en gamas más de andar por casa como en este caso, sus máquinas nos ofrecen resultados realmente buenos. Esta Breville Mini VCF125X te permite trabajar parte del proceso de servirte un café y ahora su precio cae en picado en Amazon para quedarse en 152 euros.

Esta cafetera de Breville costaba anteriormente 213,54 euros. Ahora, tras la rebaja de 61 euros de Amazon, su precio cae hasta los 152 euros. El envío es gratis y rápido para usuarios Prime o aquellos que aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

Nos encontramos ante una semiautomática, que como ya mencionamos en nuestra guía de las mejores cafeteras del mercado, está especialmente indicada para aquellos usuarios que quieran comenzar a elaborar sus propios espressos y lattes dándoles su toque personal.

Esta Breville Mini cuenta con espumador para la leche integrado, depósito de agua con una capacidad de 2 litros y con sistema de calentamiento rápido. Tiene unas medidas de 35 cm de altura, 29,6 cm de ancho y 38,6 cm de profundidad. Su configuración se realiza en un panel con botones analógicos.

Tiene 15 bares de presión y tiene una potencia de 1350 W. También dispone de dosis automatizada que proporciona medidas de dosis simple y doble preprogramadas. Además, podemos personalizar los volúmenes de cada dosis para que se adapte a nuestros propios gustos. Incluye jarra para leche de acero inoxidable con capacidad de 350 ml y utensilio de limpieza.

Como máquina semiautomática que puede proporcionar buenos resultados con un buen café arábica, seleccionar un grado de molienda óptimo con los granos, ejercer un prensado correcto y añadir la cantidad adecuada puede mejorar de forma sensible nuestro resultado final. No debemos desesperarnos si al principio puede que no obtengamos el resultado deseado, con un poco de práctica iremos obteniendo el tipo de café que buscamos.

