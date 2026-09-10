El sábado 12 de septiembre llegan a Aldi esta mochila y maleta de cabina para viajar low cost en avión sin pagar de más

Viajar en compañías low cost sin pagar suplementos por el equipaje se ha convertido en un auténtico arte. Las aerolíneas imponen límites cada vez más estrictos para el equipaje de mano gratuito, obligando a medir al milímetro los bultos para que quepan debajo del asiento. Para solucionar esto sin gastar una fortuna, Aldi suma a su catálogo dos propuestas clave de la marca Live in Style.

A partir del sábado 12 de septiembre (tal y como hemos visto en su folleto), la cadena de supermercados pone a la venta una mochila de viaje con función de compresión al vacío por 19,99 euros y una maleta de mano para debajo del asiento por 24,99 euros, dos soluciones de bajo coste pensadas para evitar sobrecostes en el aeropuerto.

Si no tienes un Aldi cerca o cuando vayas, están agotados estos productos, no te preocupes porque en Amazon hemos encontrado otras alternativas que podrían interesarte:

Mochila de compresión al vacío Suradar (45,99 euros): permite guardar un portátil de hasta 14 pulgadas y está disponible en diferentes colores.

Suradar (45,99 euros): permite guardar un portátil de hasta 14 pulgadas y está disponible en diferentes colores. Maleta de viaje de cabina Numada (28,90 euros): con unas medidas de 40 x 25 x 20 litros y una capacidad de 20 litros. Cabe bajo el asiento delantero.

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Dos opciones para viajar con todo lo necesario sin pagar de más

El producto más innovador de este folleto es su mochila de viaje, cuyo gran atractivo es que integra un compartimento con válvula para compresión al vacío. Esto permite sacar el aire de la ropa para comprimir el volumen del equipaje al máximo antes de cerrar la mochila.

Tiene unas medidas de 30,5 x 20 x 40 cm y una capacidad total de 29 litros. Su sistema al vacío te permite ganar un espacio considerable para llevar más prendas en el mismo tamaño de la mochila. Además, cuenta con apertura total (tipo maleta) y bolsillos internos con cremallera y correas ajustables de hombro.ç

En cuanto a la maleta de mano bajo asiento tiene unas medidas de 29,5 x 20 x 39,5 cm y una capacidad de 17,6 litros. Presenta un formato trolley y está equipada con dos ruedas resistentes y un asa telescópica retráctil.

Dicha maleta está fabricada con cubierta exterior rígida para proteger el equipaje frente a golpes, incluyendo compartimento principal con cierre de cremallera y correa elástica cruzada en el interior para mantener la ropa bien sujeta.

⚡ EN RESUMEN: Mochila compresión al vacío y maleta de mano Live in Style de Aldi ✅ LO MEJOR Innovación en la mochila: la función de compresión al vacío por 20 euros es una característica casi imposible de encontrar a este nivel de precio.

la función de compresión al vacío por 20 euros es una característica casi imposible de encontrar a este nivel de precio. Medidas 'anti-multas': ambos productos están diseñados al milímetro para cumplir con el bulto personal gratuito bajo el asiento. ❌ LO PEOR Bomba/aspirador no incluido... Para sacarle partido a la válvula de compresión de la mochila conviene utilizar una pequeña bomba manual o aspirador de viaje en casa.

Para sacarle partido a la válvula de compresión de la mochila conviene utilizar una pequeña bomba manual o aspirador de viaje en casa. Capacidad moderada de la maleta... Al llevar el sistema de ruedas y asa telescópica, la maleta se queda en 17,6 litros frente a los 29 litros de la mochila. 💡 CÓMPRALO SI... Eres un viajero frecuente de aerolíneas low cost. Es ideal para volar solo con el equipaje gratuito sin contratar una maleta de cabina adicional. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una maleta para el compartimento superior y llevar equipaje más grande de 10 kg, ya que se te quedará corta en tamaño.

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Imágenes | Aldi

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