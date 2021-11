Rowenta Care for You, a examen: las preguntas que nos habéis enviado (y sus respuestas) sobre este robot de planchado

Hace unas semanas os pedimos que nos enviaseis vuestras preguntas sobre el Rowenta Care for You, un robot de planchado con el que simplemente puedes colgar tus prendas y hacer que, con su sistema de vapor, salgan planchadas. Es un tipo de dispositivo que todavía no es demasiado común, por lo que son bastantes las preguntas que nos habéis dejado.

Q&A sobre el Rowenta Care for You, en vídeo

La primera pregunta es la más normal en casos como este dispositivo, y nos habéis preguntado cómo funciona exactamente. Lo que hace este robot de planchado es soltar vapor de agua para quitar las arrugas. Con ciclos de 10 minutos suele ser más que suficiente, pero cuando más largos sean mejor planchará. Además, hay unos pesos que puedes poner para que la ropa esté estirada y quede mejor.

Hasta tres personas nos habéis preguntado por el tipo de prendas que es capaz de planchar este robot. Y su punto fuerte es que puede planchar casi cualquier tipo de prendas, excepto esas que tengan símbolos de no secar o no secar con calor. Pero puedes usarlo desde con camisas y chaquetas hasta pantalones, cojines, edredones. Cualquier cosa siempre que no tenga componentes eléctricos.

Por poder, puede incluso planchar pantalones con raya siempre que sepas cómo colocarlo, aunque aquí el resultado no es como el de una plancha tradicional. Su ciclo de planchado puede durar entre 10 y 30 minutos, puedes meter a la vez hasta tres prendas. Otra de sus ventajas es que casi no hace ruido cuando funciona.

Respondiendo a otras preguntas, el Rowenta Care For You no tiene ni aplicación ni asistente de voz, solo lo puedes controlar con su mando. Su potencia es de 3100 vatios de potencia, y tiene que estar constantemente enchufado a la corriente. También puedes ajustarlo al tamaño de diferentes prendas.