Qué altavoz Bluetooth utiliza el equipo de Xataka: 13 propuestas que nos gustaron por calidad de sonido, diseño o autonomía

Los altavoces Bluetooth son gadgets que por su sencillez y sus dimensiones moderadamente compactas muchos recurrimos a la hora de escuchar música desde dispositivos como smartphones y tabletas. No es un tipo de altavoz donde prime la calidad, pero resultan muy útiles en escenarios variados: en una habitación sin equipo de sonido, en el jardín, en la piscina... Modelos de altavoces inalámbricos hay muchos, por eso hemos preguntado a los editores de Xataka qué altavoz Bluetooth usan y por qué lo eligieron.

UE Wonderboom

El altavoz de Miguel López

Utilizo un UE Wonderboom, lo tengo en la ducha aprovechando que es resistente al agua. Lo utilizo mientras me ducho, y me gusta porque es muy pequeño pero muy potente y su batería dura literalmente meses. Su precio, además, no es demasiado alto y creo que es uno de los mejores altavoces bluetooth en cuanto a su relación calidad/precio.

Sony SRS-X11 y Thomson WS03

Los altavoces de César Muela

Todavía no he logrado encontrar un altavoz tan pequeño y que suene tan bien como este de Sony, el Sony SRS-X11 (69,11 euros). Habitualmente lo uso en la cocina para escuchar música o la radio mientras cocino o friego los platos, aunque me ha sido útil en viajes largos en coches con equipos de audio estropeados o incluso de manos libres con altavoz más potente que el de un móvil. Además, a pesar de su tamaño, se defiende muy bien en potencia.

El Thomson WS03 (97,16 euros) lo uso en el baño por varios motivos: tiene una presión sonora muy buena (es decir, puedes poner la música a buen volumen sin que distorsione), unos graves muy definidos, buena autonomía (lo cargo solo cada varias semanas) y, por último, un diseño elegante que se sale de los típicos bloques industriales que vemos en altavoces de estos tamaños. Como tiene un asa permite colgarlo o transportarlo fácilmente. Lo volvería a comprar sin duda.

LG Music Flow P7

El altavoz de Raúl Álvarez

En mi caso uso un modelo que no es precisamente nuevo pero que ha resultado ser una de mis mejores compras. El LG Music Flow P7 (138,98 euros), un pequeño altavoz Bluetooth con batería recargable que tiene la potencia suficiente para llenar de música una habitación e incluso una sala pequeña durante una reunión de amigos.

Es pequeño, portátil, tiene dos canales, uno en cada lado, y la calidad de sonido es sumamente destacable. Otra de sus ventajas, es que podemos tener dos de estos altavoces y enlazarlos para duplicar la potencia y mejora del sonido estéreo. Incluso sirven para sincronizarlos con un televisor y tener mejor calidad de sonido.

Sony SRSXB31B

El altavoz de Eva Rodríguez de Luis

Este altavoz fue un regalo que me hicieron hace tiempo cuando observaron mi costumbre de ducharme con música. El Sony SRSXB31B (99 euros) es moderadamente resistente al agua (certificación IP67) y a pesar de su tamaño, entrega un sonido potente y nítido para lo que es, con especial incidencia en los graves. Nunca la he usado, pero sé que cuenta con una app para gestionar algunos aspectos del sonido.

Su diseño no es nada del otro mundo y no es nada discreto con esas luces, pero su autonomía me permite estar meses y meses duchándome sin tener que cargarlo. Otra cosa que me gusta es su conectividad, ya que no solo tiene Bluetooth sino también NFC.

JBL Pulse 3

El altavoz de Anna Martí

El altavoz que tengo es el JBL Pulse 3. Me gusta porque la calidad del audio es bastante buena para el tamaño y precio que tiene, y es relativamente fácil de transportar justamente por las dimensiones. Le sobra también potencia de volumen y de hecho no suelo ponerlo a tope porque es demasiado, pero está bien para ambientar una habitación o si quieres algo de musiquilla estando en la piscina (se puede mojar sin problema, salvo sumergir) o en algún sarao pequeño.

Enlazarlo con cualquier smartphone o tablet es sencillo y no necesita ninguna app (hay una disponible, pero para poder hacer gestiones más allá del emparejamiento), y puede funcionar teniendo un par de dispositivos sincronizados simultáneamente (aunque según qué casos puede no ir bien del todo). Lo único que creo que es mejorable es la autonomía, de hecho yo suelo tenerlo conectado a la corriente, pero por lo demás estoy contenta.

Sony SRS-XB10B

El altavoz de Enrique Pérez

Vivo en un piso pequeño y los vecinos me matarían si pongo música a todo volumen, por ello acostumbro a utilizar auriculares. Aún así, de vez en cuando conecto el móvil al Sony SRS-XB12B, el mejor altavoz bluetooth por menos de 50 euros que pude probar y que actualmente cuenta con una versión ligeramente mejorada, el Sony SRS-XB12B (59,90 euros). Es la perfecta definición de "pequeño pero matón", tiene un montón de batería y suena increíblemente bien.

JBL GO 2

El altavoz de Santi Araújo

Lo pillé para la aldea, para poder escuchar música allí. Es resistente al agua, la batería le dura mucho tiempo y suena realmente bien para valer 30 euros.

Bang & Olufsen BeoPlay S3

El altavoz de Yúbal Fernández

En mi caso, llevaba tiempo queriendo tener un altavoz que tuviera una buena calidad de sonido, pero que no ocupase mucho espacio. Un altavoz simple que pudiera poner en un aparador de la habitación. El elegido fue el Bang & Olufsen BeoPlay S3 (234,99 euros), puesto que me gustó tanto por su calidad de sonido como por su diseño.

El diseño es esférico y angulado, y no ocupa demasiado espacio, lo cuál es perfecto para ponerlo en cualquier lugar o para llevarlo a otra habitación si hiciera falta. La calidad de sonido, desde mi ignorancia audiófila, me parece más que sobrada. Todo se controla desde el Bluetooth del móvil, y puedes descargar la app de B&O con la que jugar con los ecualizadores más sencillos y accesibles que he visto en ninguna aplicación de sonido.

Sony SRS-XB20

El altavoz de Javier Pastor

"En casa compramos hace un par de años un Sony SRS-XB20 (91,77 euros). Lo hicimos aprovechando una oferta con un descuento importante, pero el uso que le damos es al final muy reducido. Eso sí: cumple a la perfección en cuanto a calidad de sonido -aquí si notamos diferencia respecto a alguno de gama de entrada que tuvimos en el pasado- y autonomía".

Logitech X100

El altavoz de Jose García Nieto

No soy muy dado a usar altavoces Bluetooth en el día a día, pero ahora que llega el verano y toca época de piscina la cosa cambia. En mi caso uso un Logitech X100 que compré hace ya algún tiempo. Es bastante básico pero cumple con su función. Lo que más me gusta de él es que suena bastante alto, la sincronización con el iPhone es rápida y estable.

En cuanto a la batería y al alcance, tiene cinco horas de autonomía que suelen ser más que suficientes para una tarde de piscina. La carga no es la más rápida del mundo, pero tampoco echo en falta algo más veloz. El alcance máximo es de unos 10 metros, así que no tengo problema porque el móvil lo suelo dejar en la mochila y esta, a su vez, cerca de mí. Como usuario básico no necesito más.

Xiaomi Mi Pocket Speaker

El altavoz de Samuel Fernández

Nunca le he tenido demasiada fe a los productos Bluetooth porque, en general, suelen dar baja calidad de sonido a precios moderados, pero el altavoz Bluetooth de Xiaomi (17,04 euros), la primera generación que lanzó al mercado — ahora hay una segunda generación, el Xiaomi Mi Pocket Speaker 2 (20,99 euros) —, se me cruzó por delante y venía recomendado, y me animé. Tal vez lo comprase hace cuatro años, ya no lo recuerdo muy bien, pero sigue vivo y aunque la batería ya no es lo que era, sigue sonando de forma deliciosa. Es lo que uso cuando no tengo los auriculares puestos, y yo en mi casa escucho mucha música y podcasts. Mucha

Aukey SK-M7

El altavoz de Albertini

Me gustaría decir que lo que me llamó la atención de este altavoz eran sus especificaciones técnicas... pero en realidad fue su diseño y colores en gris y amarillo lo que causó un amor a primera vista que dura hasta hoy. Claro, aquí ya entra que me quedé muy satisfecho por su facilidad de uso, su buen sonido y sobre todo una batería que podría contar con los dedos de una mano las veces que tengo que cargar en un año.

