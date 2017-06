JBL Pulse 3, análisis: el verano más festivo hecho altavoz de la manera menos discreta posible

El verano es calor y no perder la oportunidad de bañarnos para intentar aplacar estas temperaturas cada vez mayores (y cada vez más pronto). No es extraño que lo resistente al agua esté de moda y ahora es cuando puede venirnos mejor, sobre todo si nos da para crear algo de ambiente, como es el altavoz JBL Pulse 3, del cual te traemos su análisis.

No vamos a negar que lo mejor de probarlo ha sido refrescarnos con él sin estar preocupados porque el agua acabe con la fiesta, pero en este producto además se ha priorizado el diseño y hemos comprobado que es llamativo. Inalámbrico y con iluminación personalizada, el JBL Pulse 3 es la evolución water-resist del Pulse 2 y este verano llega a Europa. Os contamos qué tal es.

JBL Pulse 3, especificaciones técnicas

JBL Pulse 3 Dimensiones 223 x 92 x 92 milímetros Peso 960 gramos Rango de frecuencias: 65 Hz - 20 kHz Transductor 3 x 40 milímetros Potencia de salida 20 vatios Relación señal-ruido ≥80 decibelios Conectividad Bluetooth 4.2 Potencia del transmisor Bluetooth 0 - 9 decibelios-milivatio Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth: 2,402 - 2,48 GHz Modulación del transmisor Bluetooth GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK Otros Resistencia IPX7, micrófono, cancelación de ruido Batería Ion litio 6.000 mAh (tiempo e carga 4,5 horas a 5 vatios y 2,3 amperios) Precio 249 euros (disponible a la venta próximamente)

Diseño: imposible pasar inadvertido con él, comprobado

El diseño cilíndrico o tubular es relativamente habitual en este tipo de productos, sacando provecho la superficie para emitir el sonido en 360 grados. En este caso no se aprovecha toda para ello, sino que los altavoces quedan en la base (tras la rejilla), con dos subwoofers pasivos en la base y la cara superior (y que no debemos pulsar, aunque dé la impresión de que es un gran botón).

Vista de la cara superior.

La iluminación "baila" con el ritmo de la música y puede personalizarse, tanto a nivel de patrón como creando uno nosotros mismos

Aunque lo destacable es obviamente el panel LED también en 360 grados que ocupa unos dos tercios del cilindro y que es uno de los principales atractivos del producto (y también uno de los factores diferenciales). La iluminación "baila" con el ritmo de la música y puede personalizarse, tanto a nivel de patrón como creando uno nosotros mismos.

Para ello hay que tirar de una app propia, JBL Connect (disponible de manera gratuita para iOS y Android), que nos servirá además para enlazar distintos altavoces JBL. Hay siete patrones de iluminación predeterminados que pueden personalizarse tomando un color como referencia (de una paleta o de nuestro alrededor, gracias a la cámara), o bien crear uno seleccionando los movimientos de las luces (hasta tres a la vez). Puede seleccionarse desde la app, o bien cambiarse desde el altavoz con el botón específico.

Ésta es la interfaz correspondiente al menú de selección de patrones de iluminación de la app JBL Connect.

La app JBL Connect. No es específica para este producto, vale para otros altavoces JBL y también para sincronizarlos.

Los botones físicos del altavoz se sitúan en la parte del altavoz, en la base, teniendo uno para el encendido, el Bluetooth, la selección de la iluminación, el volumen, el asistente de voz (triángulo) y la conexión con otros altavoces compatibles. Al centro y bajo una tapa están los puertos USB y jack de audio, tapa necesaria para evitar la entrada de agua y que sella este espacio, y sobre todo ello los LEDs que indican.

Los botones físicos (se pulsan e iluminan) y la tapa que cubre los puertos.

Unos bajos con presencia

El diseño puede ser un punto a considerar en la compra de uno de estos altavoces, pero lo crucial y básico es la experiencia con el sonido. De potencia van bien, con un volumen máximo de 105 decibelios según nuestras pruebas da para ambientar una estancia sin que se echen en falta más decibelios, y más aún si conectamos varios. De hecho, en la demostración a la que asistimos por su llegada a Europa todo el sonido salía de altavoces Pulse 3 conectados y ubicados en todo el recinto, bien colgados o apoyados por su base.

En la demo los altavoces colgaban como guirnaldas, cumpliendo como fuente de sonido y como decoración.

Lo que destaca es que la calidad del audio se mantenga a si subimos a estos volúmenes máximos, pudiéndolo dejar en el 85-90% del volumen máximo sin empobrecer la experiencia. Eso sí, los bajos son bastante protagonistas en la composición del sonido y se notan bastante cuando ponemos estos niveles, quizás aquí vendría bien un control específico de los bajos vía app para ajustarlos al gusto del usuario.

La conexión es sencilla, manteniendo pulsado el botón Bluetooth para ponerlo en modo de emparejamiento (emite dos sonidos de cuerda de guitarra y se pone de color azul) y enlazando desde el dispositivo móvil que vayamos a sincronizar. No hemos tenido ningún problema tanto al enlazar como al usarlo y buscarle las cosquillas con el agua o el movimiento, la reproducción ha seguido sin problemas.

Al tener micrófono podemos usarlo para conversaciones telefónicas o con el asistente de voz, de hecho para esto como hemos visto tiene un botón específico. Podemos iniciarlo tanto de aquí como de nuestro terminal, aunque tendremos que estar pegados al altavoz para que nos entienda bien. También se oye a un volumen bastante inferior que la música que estemos reproduciendo.

Muchas horas de fiesta, donde sea y cuando sea

En cuanto a la autonomía, dependerá del volumen que ajustemos en el uso. Manteniéndolo al 35-40% (entre los 70 y 80 decibelios según lo que oigamos, un nivel que permite la buena audición en una habitación grande o dos contiguas), nos da para más de 8 horas de audición durante el día, es decir, con una carga tenemos para llevárnoslo tranquilamente si no vamos a recurrir a volúmenes altos de manera continua y tendremos para un par de días.

Eso sí, lo que se echa en falta es que haya algún indicador de la batería que queda, por ejemplo los LEDs de carga que hay sobre el botón de encendido (y que indican el estado de carga durante la misma). Lo tenemos en la app, que nos indica con una barra de progreso la carga restante (tampoco estaría de más la indicación en porcentaje).

¿Y la resistencia al agua? El altavoz está diseñado para resistir salpicaduras y pequeñas inmersiones, siempre asegurándonos de que la tapa de las conexiones está bien cerrada y nunca mojándolo durante la carga. Nosotros lo hemos puesto a prueba en varias ocasiones (aspersores, cubeta y lluvia) y el altavoz ha seguido funcionando sin problemas, por lo que es un buen candidato si queremos audio más potente que un dispositivo móvil en la piscina o en la ducha, por ejemplo.

JBL Pulse 3, la opinión de Xataka

La oferta de altavoces Bluetooth portables se ha multiplicado en los últimos años y el abanico de opciones es muy amplio, como lo han sido tradicionalmente los de auriculares y altavoces tradicionales. Esto casi obliga a la diferenciación, al menos si no se apuesta por el bajo coste (sacrificando en muchos casos la calidad o el volumen).

El JBL Pulse 3 ha ido un paso más allá en ese sentido con respecto a lo anterior, con esa resistencia a salpicaduras e inmersiones cortas y un diseño llamativo, también en comparación con la competencia. Son éstas las dos características que podrían motivar su compra, codeándose a nivel de calidad con otras propuestas como las de Jabra o Logitech.

Puede ser nuestra opción si buscamos algo de calidad, en audio y construcción, y vistoso, dado que invertir 249 euros para tenerlo dentro de cuatro paredes sin intención decorativa y/o no exponerlo al agua puede no compensarnos con respecto a otras opciones más económicas. La portabilidad también es algo a tener en cuenta, dado que nos compensaría invertir en una funda (de las oficiales o no) por comodidad y por proteger algo más los subwoofers (ante presiones) y el LED (ante arañazos).