OpenAI anuncia un directo para el lunes 13 de mayo y Sam Altman da algunas pistas: “No es GPT-5 ni un motor de búsqueda”

La semana que viene tenemos una cita con OpenAI. En medio de los rumores sobre el lanzamiento de un producto de búsqueda para competir contra un gigante consolidado como Google, la compañía de inteligencia artificial (IA) ha anunciado una transmisión en la que dará a conocer algunas novedades de sus productos existentes.

Durante el directo programado para el lunes 13 de mayo a las 10 a. m. PT (19:00, hora peninsular española) veremos una demostración en vivo de “algunas actualizaciones” de ChatGPT, uno de los chatbots más famosos del momento, y de su modelo de lenguaje subyacente, GPT-4. No se darán a conocer noticias de GPT-5 o de un futurible buscador.

Parte de la cúpula de OpenAI responde a los rumores

El anuncio dado a conocer este viernes ha llegado acompañado de dos mensajes interesantes provenientes de miembros de la dirección de OpenAI. “No es gpt-5 ni un motor de búsqueda”, ha dicho el CEO de la compañía, Sam Altman. Sin embargo, ha añadido que su equipo se ha esforzado para traer cosas que a la gente le encantarán.

Greg Brockman, el presidente de OpenAI, también ha señalado que no veremos un nuevo modelo de IA o motor de búsqueda. No suele ser habitual que los directivos de empresas tecnológicas reaccionen a los rumores. En cualquier caso, ahora sabemos qué no esperar del streaming del próximo lunes, pero tampoco sabemos a ciencia cierta qué se presentará.

Es preciso señalar que, aunque la semana que viene posiblemente no veamos nada relacionado a un buscador o un próximo modelo de lenguaje, esto no quiere decir que la compañía respaldada por miles de millones de dólares Microsoft no pueda estar trabajando en este tipo de productos. Los rumores sugieren que GPT-5 podría llegar tan pronto como este año.

OpenAI es una de las grandes protagonistas de la industria de la IA, y probablemente la responsable de iniciar el auge que estamos viviendo en este momento, pero la competencia se ha vuelto feroz. Una variedad de compañías está invirtiendo millones de dólares para mejorar sus productos. El martes 14 de mayo, precisamente, comenzará el Google I/O, evento que parece llegar cargado de novedades sobre IA.

Imágenes | OpenAI

