Le he dado una oportunidad a Aptoide en 2024. Ha sido una inesperada y grata sorpresa

Hablar de Aptoide es hablar de una de las tiendas de aplicaciones pionera en ofrecer una alternativa a Play store. A lo largo de su historia no ha estado libre de polémicas, ya que el apartado de la seguridad siempre es una duda que recae sobre este tipo de tiendas. De hecho, tuvo que ganarle la batalla a Play Store, ya que Play Protect quería impedir que esta aplicación se instalase en dispositivos Android.

Pese a la polémica, con el paso del tiempo Aptoide ha logrado situarse una de las mayores tiendas a nivel mundial en Android, tan solo superada por la propia Play store.

En mi caso particular llevaba sin probar Aptoide desde hace prácticamente 5 o 6 años, y he querido volver a la aplicación para comprobar cuál es su estado actual. Ya te puedo adelantar que ha sido una grata sorpresa.

Aptoide ha evolucionado de forma muy satisfactoria

Lo primero que me llama la atención en la última versión de Aptoide es la interfaz, está bastante cuidada y este es uno de los detalles que las tiendas de aplicaciones de terceros suelen descuidar. Las tiendas de terceros suelen parecer alternativas muy distintas a nivel visual respecto a las tiendas de aplicaciones tradicionales, algo que puede generar ciertas fricciones cuando aterrizamos por primera vez en ellas.

La interfaz, experiencia al instalar apps (es la misma que en Play Store), apartados de la app. Todo está bien cuidado

No es el caso de Aptoide, aplicación en la que nos vamos a encontrar con una interfaz completamente actualizada, dividida en distintas categorías y lo más importante muy intuitiva. Si te estás preguntando si las aplicaciones más populares están disponibles en Aptoide, la respuesta es un tajante, sí, WhatsApp, Instagram, YouTube e incluso las principales aplicaciones bancarias españolas están dentro de este repositorio.

El único punto en el que he encontrado cierta falta de repertorio ha sido en los juegos. Sí que hay alguna de las entregas más populares y descargadas de Play store. Pero aquí el volumen de juegos no es tan amplio como en el apartado de aplicaciones. Me ha gustado bastante cómo se descarga todo: igual que en Play Store. Seleccionas la app y se descarga, nada de llevarte a un portal externo.

Un puntazo que tiene la tienda tiene que ver con la propia versión de las apps. En primer lugar, he notado que siempre está disponible la última versión, esa que muchas veces nos tarda en llegar en Play store, ya que en nuestra zona todavía no se ha liberado la actualización por la vía del servidor.

En el caso de Aptoide, siempre estaremos actualizados a la última versión sin ningún tipo de espera. Y en el caso de que no nos convenza esa última versión que acabamos de descargar, podemos volver a una versión anterior desde la propia aplicación, una función que me encantaría que la propia Google Play store tuviera y que por motivos de seguridad no está disponible.

Otro apartado bastante interesante tiene que ver con que Aptoide dedica unas sección exclusiva de su tienda para que los propios desarrolladores tengan un espacio. Es decir, podremos acceder a una lista de desarrolladores destacados y de un solo vistazo ver todas las aplicaciones que han publicado. Es algo relativamente similar a la ficha de desarrollador que encontramos en Play store, pero con un apartado dedicado para dar más visibilidad a los desarrolladores.

Respecto a la pregunta que te estarás haciendo sobre si Aptoide es segura o no. La respuesta es que, en términos generales, sí que lo es. La aplicación es que se suben Aptoide siguen un proceso de verificación de seguridad, con los pertinentes sistemas anti-malware.

De hecho, Aptoide muestra una insignia de verificación en aquellas aplicaciones que han pasado todos los controles de seguridad pertinentes y que tienen esa garantía de descarga. En aquellos casos en los que no veamos la insignia, sabremos que esa aplicación está pendiente de verificación, con lo cual recaerá sobre nuestro tejado el descargarla o no.

¿Es Aptoide una amenaza para Play Store? No. Ni lo es... ni lo pretende. Estamos ante una alternativa bastante segura, en la que los desarrolladores pueden evitar los sistemas de comisiones de Google, y que cuenta con la importante ventaja de que las actualizaciones llegan de forma bastante rápida, al ser un repositorio APK más directo.

Aptoide tiene planes para aterrizar en iOS, y el futuro de la tienda pinta más que prometedor gracias a importantes acuerdos con fabricantes como Mercedes para llevar esta app a los coches del futuro.

Imagen | Xataka

