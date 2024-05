Llega a streaming el regreso de una saga mítica del terror, que pasó por salas de cine entre polémicas y taquilla irregular

'El exorcista' es una franquicia con una trayectoria extrañísima, posiblemente derivada de la consciencia de que la primera entrega, la dirigida por William Friedkin, es absolutamente insuperable, una joya única del cine de terror más puro. Su segunda parte intentó desviar el foco de atención, y aunque intentó plantear una continuación coherente, resultó en una amalgama de imágenes incomprensibles, pese a contar con el regreso de Linda Blair.

Todo lo contrario podemos decir de 'El exorcista III', una maravilla dirigida por William Peter Blatty, guionista de la película original, y dueña de imágenes tan poderosas y profanas como la primera. Desde ahí, el descontrol: la insustancial dupla 'El exorcista: El comienzo' y su remontaje 'La versión prohibida'. Y una sensacional serie de televisión que funcionaba como secuela directa de la película original. Recientemente, y a rastras del éxito de sus secuelas tardías de 'Halloween', David Gordon Green dirigió 'El exorcista: Creyente', que ahora puedes ver en SkyShowtime y Movistar Plus+.

Como en su trilogía de secuelas de 'Halloween', Gordon Green nos plantea una continuación muchos años después de la película original y que cuenta con alguna actriz que retoma su papel original (Ellen Burstyn dando vida de nuevo a la madre de Regan), para contar la historia de dos jóvenes amigas que muestran los signos clásicos de posesión demoníaca, lo que obligará al padre de una de ellas a indagar de qué puede tratarse.

La taquilla no terminó de funcionar: es una película de solo treinta millones de dólares que recuperó rápidamente, pero no fue suficiente, ya que Universal había gastado 400 millones en adquirir los derechos. La crítica, por su parte, fue devastadora, y actualmente en Rotten Tomatoes cuenta con apenas un 22% de puntuación. De ella ha escrito nuestro compañero Jorge Loser que "no es mejor que cualquier otro exploit de la original, sin todos los elementos de impacto que hacen divertidas a aquellas". Así que con su llegada a streaming podemos posicionarnos también: ¿desastre sin paliativos o secuela competente?

