Lo mejor del director de 'Civil War' es esta alucinante serie que desmenuza la relación entre humanos y tecnología

De Alex Garland nos gustan hasta los andares, ya lo hemos comentado muchas veces. Desde los guiones redondísimos de cosas como 'Dredd', 'Sunshine' o '28 días después' a películas tan esenciales como 'Ex Machina', 'Aniquilación', 'Men' o la reciente 'Civil War'. Pero pocas cosas tan notables y originales como su serie 'Devs', una historia autoconclusiva en una sola temporada que puedes ver en Disney+.

La historia arranca como una especie de tech-thriller ambientado en el siempre tan misterioso y opresivo mundo de las empresas tecnológicas de Silicon Valley: una joven ingeniera de software, tras el aparente suicido de su novio, comienza a investigar al CEO de la empresa para la que trabaja (y para la que trabajaba el difunto). Poco a poco descubre unos planes por parte de su superior que literalmente podrían cambiar el mundo.

Lo que empieza como una intriga criminal salpimentada con pequeñas disgresiones críticas hacia los deificados CEOs de las compañías tecnológicas pronto se convierte en una reflexión sobre la naturaleza de lo humano y nuestra relación con la tecnología, que entronca quizás con la que es la mejor película de Garland, 'Ex Machina'. La serie hace pocas concesiones, dejará más preguntas que respuestas, y la sensación de que hemos visto una serie única.

Aparte de la extraordinaria labor de Garland tenemos un reparto sensacional: Sonoya Mizuno, habitual de las primeras películas de Garland, lleva todo el peso dramático sobre sus hombros a la perfección, pero no debemos olvidar el gurú tecnológico que encarna Nick Offerman. Todo ello en un puzle de fascinante solución y que se sitúa en un extraño término medio entre 'Halt and Catch Fire' y 'Silicon Valley', pero con el misticismo al once.

Cabecera | Disney+

