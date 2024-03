Todo lo que sabemos de 'Alien Romulus', la séptima entrega de la franquicia que devuelve a los aliens a sus orígenes

Con el teaser ya en nuestras manos, podemos decir que comienza la cuenta atrás hacia el estreno de 'Alien Romulus', nueva entrega de la serie que quiere devolvernos a los orígenes de terror espacial que fundó Ridley Scott en 1979. Aunque los detalles sobre el argumento son escasos, Fede Álvarez está empezando a dar entrevistas y a desvelar detalles sobre esta nueva entrega.

¿Cuándo se estrena 'Alien Romulus'?

La fecha prevista es el 16 de agosto de 2024

¿Hay tráiler?

Sí, ya tenemos un primer tráiler que ha cubierto sobradamente las expectativas: aunque no desvela nada sobre el argumento, tenemos un ejército de face-huggers, pasillos mugrientos, gente en camiseta corriendo por pasillos... puro 'Alien' clásico.

¿Quién la dirige?

Fede Álvarez, experto en ponernos los pelos de punta en producciones tan estimables como el rotundo remake de 'Evil Dead' de 2013 y 'No respires'. También dirigió 'Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte', y cuenta en el guión con la ayuda de su compinche habitual Rodo Sayagues, que además de dirigir 'No respires 2', ha coescrito prácticamente todas sus todas las películas de Álvarez. Mucho ojo también a la extraordinaria 'Calls', una serie de ciencia ficción y suspense de Apple TV+ basada solo en texto y grafismos en pantalla.

¿De qué va?

No hay demasiados detalles: un grupo de veinteañeros que se dedican a rapiñar lo que pueden en naves espaciales abandonadas se encuentran con un xenomorfo en una estación espacial desvencijada. Según cuenta Álvarez, la idea salió de una escena eliminada de 'Aliens' que Cameron recuperó en su director's cut y que mostraba fugazmente a un grupo de chavales jugando en la colonia, y pensó que sería interesante contar qué sería de ellos cuando fueran adolescentes.

¿En qué momento de la cronología de Alien sucede?

Entre 'Alien' y 'Aliens', es decir, en algún punto del viaje de Ripley en la cápsula de salvamento y en estado de hibernación. Aunque al principio se decía que no habría conexiones entre 'Alien: Romulus' y el resto de la franquicia, parece ser que sí será así, y que encontraremos múltiples guiños y elementos de contextualización temporal de esta nueva entrega. "No quería omitir ni ignorar ninguna de las otras películas en lo que se refiere a conexiones a nivel de historia, a nivel de personajes, a nivel de tecnología y a nivel de criaturas. Siempre hay conexiones, de 'Alien' a 'Alien: Covenant'"

¿Qué platos fuertes podemos esperar?

Se habla mucho de una secuencia inicial que Isabela Merced, una de las protagonistas, describió también a The Hollywood Reporter: al parecer, es tan "repugnante" que hizo que diez personas del plató apartaran la vista con asco cuando la vieron en los monitores. A esa escena se alude en el arranque del primer teaser, en el que se ven retazos de la misma y se escuchan diálogos de la secuencia. Para Álvarez, "la perturbadora y ambiciosa escena supone su intento de crear algo en la misma línea que la icónica secuencia de Scott en la película del 79".

¿Cómo serán los efectos especiales?

Fede Álvarez afirma que son una mezcla de efectos prácticos (de los que se han encargado los creadores de esos mismos efectos para 'Aliens') y CGI. Han construido todas las criaturas en físico para potenciar los efectos digitales, y lo mismo ocurre con los escenarios, que han sido recreados con construcciones reales.

