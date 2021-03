'Calls': la serie de ciencia-ficción más sugerente del año hereda lo mejor del cine apocalíptico y de los podcasts de misterio

La propuesta de 'Calls' es tan singular como, a su manera, sencilla y directa. Se trata de un experimento narrativo que tiene mucho de tradicional pero que, a la vez, es absolutamente distinto a lo que estamos habituados a ver en los productos televisivos, cortados por patrones cada vez más y más similares. 'Calls' tiene más de radioficción que de serie de televisión al uso.

A partir de un concepto que diseñó Timothée Hochet para Canal+ Francia, 'Calls' confía completamente en el poder de la voz y en una serie de sugestivas claves visuales para desarrollar una serie de historias levemente interconectadas entre sí. Tienen lugar cuando numerosas personas en distintas partes del mundo tienen experiencias inexplicables, relacionadas con el transcurrir del tiempo y el espacio.

Viajes al futuro y el pasado, bucles de los que es imposible escapar, distintas velocidades en distintos espacios, líneas temporales alternativas, extrañas criaturas de aspecto aterradoramente familiar... sucesos que aparentemente no tienen nada que ver entre sí y que iremos conociendo a través de conversaciones telefónicas. Actores como Rosario Dawson, Mark Duplass, Karen Gillan, Pedro Pascal, Aubrey Plaza o Jennifer Tilly, entre muchos otros, dan vida en la versión original a los protagonistas de estas conversaciones, en las que personajes desconcertados se preguntan qué demonios está pasando.

No obtendremos, con el transcurrir de estos breves nueve episodios, de entre quince y veinte minutos cada uno, demasiadas respuestas (algunas sí: los dos últimos capítulos intentan dar un cierre global a todo) pero eso no importa. Lo que sí tenemos son una serie de viñetas de personajes de muy diverso tipo (delincuentes, científicos, padres jóvenes, policías, pilotos de avión) enfrentándose a fenómenos que son incapaces de entender y que les hacen confesar secretos, desvelar pecados del pasado o tomar decisiones que cambiarán el futuro.

Una propuesta única de Apple TV+

Fede Álvarez, director del estupendo remake de 'Posesión infernal' y del también soberbio thriller claustrofóbico 'No respires', es el responsable de adaptar el original francés, más extenso (lleva ya tres temporadas y 27 episodios) y también más experimental en lo visual. En la 'Calls' gala, los grafismos que acompañan las voces no siempre hacen referencia a la naturaleza telefónica de las conversaciones, y funcionan como meras indicaciones de quiénes son los distintos personajes.

Álvarez, sin embargo, con la ayuda de su equipo de grafistas, ha optado por una aproximación más creativa y vistosa. Cada episodio maneja un concepto propio, más o menos vinculado a la temática que desarrolla, y siempre en torno a la idea de las ondas de audio. Estas ondas formarán símbolos de infinito cuando el episodio hable de bucles en el tiempo, o simularán montañas, escenarios o planos de una ciudad o una casa para ayudar a la ambientación. El resultado, de elegancia monocromática impecable, impulsa la ambientación y el suspense, con ideas literalmente nunca vistas en pantalla.

Conviene advertir, eso sí, de la adaptación al español que ha llevado a cabo Apple TV+. Se puede acceder a una versión doblada al español, pero en la que los textos en pantalla seguirán en inglés: la traducción está cuidada, pero no funciona de forma tan brillante como la original. Otra opción son las voces originales con subtítulos en español, pero la aparición en pantalla de textos en dos idiomas puede resultar confusa. Nuestra recomendación, si tus conocimientos de inglés lo permiten, es que veas la versión original: voces en inglés y textos en inglés en pantalla. Los diálogos no son difíciles de seguir y no exige un nivel de inglés demasiado alto.

De un modo u otro, 'Calls' es una cita ineludible para los amantes de la ciencia-ficción. El desarrollo de las historias sin que veamos a los actores retrotrae a tiempos clásicos de la radioficción de toda la vida, pero también a la oleada de podcasts de ficción que están explorando nuevas formas de contar historias. 'Calls' es un formato híbrido al que vale la pena asomarse, aunque sea solo por su valentía y su honestidad. Pese a que Apple TV+ no puede competir en alcance ni impacto con plataformas de streaming como Netflix o Disney+, tras triunfos como 'Mythic Quest' o 'Para toda la Humanidad' ha vuelto a dar en el clavo.