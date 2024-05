Netflix sigue expandiéndose más allá de los límites del streaming: planea un 'parque temático digital' con Roblox

Netflix lleva unos días dando un impulso condiderable a la sección de su negocio basada en los videojuegos. Hace un par de días aterrizaba entre los videojuegos accesibles para sus suscriptores el estupendo recopilatorio de juegos clásicos de Sonic 'Sonic Mania Plus', y ahora anuncia lo que llama un 'parque temático digital' que ha realizado en colaboración con Roblox y que se llamará Nextworld.

En él habrá hueco para personajes y contenido procedente de franquicias y propiedades de Netflix como 'Stranger Things', 'One Piece', 'Cobra Kai' o 'Rebel Moon'. Y ya está dispuesto para ser mostrado: el próximo miércoles debutará en early access dentro de Roblox. Entre los juegos que se podrán probar en modo inmersivo están 'Stranger Things: Escape from Hawkins High', 'One Piece: East Blue Brawls' y 'Rebel Moon: Outskirts Battles'.

También habrá un espacio llamado Streamship donde asistir a premieres y otros eventos globales, como por ejemplo un primer vistazo a 'Jurassic World: Teoría del dinocaos' el próximo 17 de mayo, y otros contenidos en el llamado 'Tudum Theater'. "A medida que te aventures por Nextworld", afirma Netflix en su nota de prensa, "podrás coleccionar objetos y accesorios de diferentes series y películas para decorar tu Fan Pod, tu propio espacio privado que puedes guardar para ti o abrir a tus amigos. A medida que consigas más dinero a través de los desafíos en Nextworld, podrás ampliar tu pod con objetos aún más exclusivos". Recordemos que Roblox es gratuito, pero dispone de una moneda virtual, el Robux.

Sin duda, era inevitable un entendimiento entre estos dos gigantes (que recuerda al choque de colosos que presenciamos recientemente entre 'Lego' y 'Fortnite', sobre todo en la tendencia a introducir contenido audiovisual y eventos en un entorno jugable y de libre exploración). Netflix anunció recientemente unos espectaculares resultados y beneficios para el primer trimestre del año. Pero es que Roblox no va a la saga.

La compañía también acaba de hacer públicos sus resultados para el arranque del año, y ha anunciado ingresos de 801 millones de dólares, un 22% de subida con respecto al mismo periodo del año pasado. Sus usuarios ya alcanzan los 77'7 millones al día, también con un incremento del 17% con respecto al año pasado. Actualmente el equipo del juego está experimentando con cambios en el algoritmo y de diseño para mejorar la rentabilidad. Y, sin duda, la inclusión de nuevas actividades en comandita con Netflix entra dentro de sus planes más ambiciosos.

Cabecera | Netflix

