Series como 'Cobra Kai' o 'Los Bridgerton' hacen que Netflix cambie una de sus costumbres más tradicionales: cómo se emiten

El anuncio de que con la sexta temporada de 'Cobra Kai', Netflix experimentaría con un nuevo formato a la hora de lanzar sus series, deja dos cosas claras: por una parte, la plataforma se niega a abandonar la tradición del binge-watching. Por otra, es muy consciente de que hay cierto elemento de "desperdicio" de sus propiedades más potentes, y desea poner freno a esa sensación. Solución: la siempre amanosa "calle de enmedio".

'Cobra Kai' en tres. La temporada final de 'Cobra Kai', la popular secuela de 'Karate Kid' que se convirtió en una de las primeras series abanderadas de la plataforma, se emitirá de una forma inaudita para Netflix: quince episodios divididos en tres bloques de cinco (que se emitirán, respectivamente, el 18 de julio, el 28 de noviembre, y en una fecha aún desconocida de 2025). Con ello prolongará la conversación en el tiempo y la expectación alrededor de esta temporada final.

Experimentación con las partes. Esta nueva fórmula podría significar que Netflix está experimentando. Últimamente ha anunciado series que van a seguir esta fórmula, como la tercera temporada de 'Los Bridgerton' o, anteriormente, la sexta temporada de 'The Crown', que por primera vez en su historia, se estrenó en dos partes. Pero la apuesta de 'Cobra Kai' es más exagerada: entre las dos partes de la sexta de 'The Crown' solo medió un mes, pero entre la primera y la tercera de la final de 'Cobra Kai' hay un mínimo de medio año de separación.

Hasta cuándo. Es poco probable que Netflix abandone la fórmula del binge-watching o, como mucho, opte por este partir las temporadas (ojo: la última de 'Cobra Kai' es más larga de lo habitual, con quince capítulos). No solo es una de sus señas de identidad, sino que sus espectadores se han acostumbrado a disponer de las temporadas completas y dosificar su visionado a su ritmo. ¿Puede jugar entonces en su contra esta fórmula de partir temporadas? Puede ser: la tercera de 'The Witcher' se estrenó en dos partes y coincidió con un descenso del 30% de su audiencia, según algunos estudios.

Los problemas. El principal problema que tiene que afrontar Netflix con este punto de vista es que no todas las series están diseñadas con esta división en mente. Quizás 'Cobra Kai' lo haya sido, pero muchos espectadores se quejaron cuando la cuarta temporada de 'You', emitida en primavera de 2023, se dividía en dos partes que claramente no habían sido pensadas para ello. Con la división no solo aparecía un cliffhanger no planificado por los guionistas, sino que se arruinaba una construcción de la tensión a causa de una pausa imprevista.

Mantener la atención. Cuando Netflix planteó por primera vez este modelo, con series como 'House of Cards' o 'Orange Is the New Black', el negocio de las plataformas no estaba tan firmemente enraizado en las redes sociales, internet y el boca a boca. La evolución del consumo ha hecho que ya no sea tan importante el número neto de espectadores como que se esté hablando de una serie durante semanas: una serie como 'X-Men 97', en Disney+ y con emisión semanal, no habría podido generar tanto interés si no se hubiera dejado respirar cada episodio, dejando que los fans desentrañaran sus guiños y comentaran sus hallazgos. Gracias a ello ha dado tiempo de que su audiencia vaya creciendo.

Series que renacen. Y vinculado a ese fenómeno tenemos la forma en la que muchas series crecen según van pasando las semanas. Por ejemplo, 'Separación' habría pasado completamente desapercibida en Apple TV+ con una emisión al estilo Netflix. Pero semana a semana, el boca a boca fue creciendo y los espectadores fueron comentando los enigmas de la serie. Es muy posible que notables series que pincharon en Netflix, como '1899' o 'Archivo 81' hubieran tenido una trayectoria más exitosa si se les hubiera dejado crecer episodio a episodio.

Cabecera | Netflix

En Xataka | 13 películas y series de estreno para ver en mayo de 2024 en Netflix, Prime Video, HBO Max y streaming