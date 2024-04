Netflix domina: la plataforma anuncia unos resultados en los que aumentan espectacularmente suscriptores y beneficios

Netflix acaba de anunciar sus resultados financieros para el primer trimestre de 2024 y los datos son indiscutibles y han superado las expectativas de la propia plataforma. Queda claro que Netflix no solo no ha encontrado dificultades para crecer con sus aumentos de precios y su prohibición de compartir cuentas, sino que ha crecido notablemente en suscriptores y beneficios en los últimos meses.

Casi diez millones más. Este trimestre, Netflix ha crecido en 9'33 millones de suscriptores, superando con mucho los 3'93 que estaban previstos. Eso hace un total de 269'60 millones a finales de marzo. Son datos que muestran continuidad con los ya excelentes 13'1 millones que se sumaron en el cuarto trimestre de 2023, un récord en ese periodo para la plataforma.

Hay motivos. Según ha informado Netflix, el motivo de ese incremento está en los excelentes resultados de sus series y películas exclusivas. Entre las que ha destacado la plataforma están 'Avatar: La leyenda de Aang', 'El problema de los 3 cuerpos' (saliendo al paso de las dudas acerca de si estaba teniendo una audiencia satisfactoria para la plataforma), 'Los caballeros', la última temporada de 'Love Is Blind', los 'Engaños' de Harlan Coben, 'Griselda', 'Mea Culpa' y 'Damsel'

La plataforma que imprimía billetes. El incremento de espectadores tiene un clarísimo equivalente en el incremento de beneficios. La plataforma ha registrado 9.370 millones de dólares en ingresos, superando por poco los estimados 9.280 millones de dólares, y logrando así un crecimiento interanual del 15%. En el trimestre anterior los ingresos fueron de 8.830 millones de dólares. Los beneficios se han cifrado en 5'28 dólares por acción, duplicando los 2'11 dólares por participación del trimestre anterior. Esto se traduce en beneficios netos de 2.332 millones de dólares, también superando muy notablemente los 1.305 millones de dólares previos.

Basta de crecer. Según se ha dicho en la presentación, Netflix ha determinado que la industria está "madura" y no se necesita seguir en busca del crecimiento (irónico que lo diga la plataforma que, en una situación aparentemente adversa, no deja de crecer). A partir de ahora, Netflix se centrará en maximizar sus beneficios. Solo queda ver qué medidas tomará exactamente, sobre todo teniendo en cuenta que decisiones tan impopulares como la prohibición de compartir cuentas no han hecho mella en el negocio.





Nos ponemos opacos. La otra gran decisión comunicada en la reunión ha sido que Netflix no comunicará más sus cifras de suscriptores a partir del primer trimestre de 2025. Este anuncio ha provocado una caída importante del precio de las acciones durante las horas siguientes al anuncio. Netflix dará solo "grandes hitos en las cifras de suscriptores", ya que el tiempo que cada suscriptor pasa con el servicio es el "mejor indicador de la satisfacción del cliente". Hay que tener en cuenta que ahora que hay otras formas de generar beneficios, como la publicidad, o las tarifas extra para compartir cuenta, las suscripciones dejan de ser un dato tan unívoco y relevante. Lo único que hay que lamentar, posiblemente, es que como suele ser habitual, el resto de las plataformas dejarán también de dar sus datos (las que lo hacían).